Yonca tarlasında bulduğu yaralı yavru kızıl şahini tedavi ettirdi - Son Dakika

Yonca tarlasında bulduğu yaralı yavru kızıl şahini tedavi ettirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, tedavisi için Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yonca tarlasında bulduğu yaralı yavru kızıl şahini tedavi ettirdi, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaralı halde bulunan yavru kızıl şahin, tedavisi için Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

İnoba mevkisinde, yonca ekili tarlada sulama yapan Ülmen Babacan, yerde hareketsiz yatan yavru kızıl şahini gördü.

Veterinere götürerek, kızıl şahine ilk müdahalesini yaptıran Babacan, "Tarlada çalışırken yoncaların arasında bir kuşun olduğunu fark ettim. Kuş uçamıyor, hareketsiz halde duruyordu. Kuşun kanadında yara vardı. Yavru olması sebebiyle bitkin haldeydi. İlk önce biraz et verip kendine gelmesini sağladım. Orada yabani hayvanlara yem olmasına vicdanım el vermedi. Otomobilime alıp tedavisini yaptırdım." dedi.

Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edilen yavru kızıl şahin, tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Karapınar, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 11:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yonca tarlasında bulduğu yaralı yavru kızıl şahini tedavi ettirdi - Son Dakika

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