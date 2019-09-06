Yoncalı beldesinde kadınlara yönelik sağlık semineri

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bulanık Devlet Hastanesi Başhekimliğince Yoncalı beldesinde kadınlara yönelik "Brusella-Şarbon Hastalıkları" ile "Anne sütü ve gıdaya geçiş" konulu seminer verildi.

Beldedeki taziye evinde düzenlenen seminerde Bulanık Devlet Hastanesi'nde görevli Uzm. Dr. Ceren Atasoy Tahtasakal "brusella-şarbon hastalıkları nasıl bulaşır ve bu hastalıklardan korunmanın yolları", Uzm. Dr. Zehra Deniz Çelik Kurt da "anne sütünün önemi ve gıdaya geçiş sürecinde yapılması gerekenler" hakkında kadınları bilgilendirdi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıklıkla rastlanan brusella ve şarbon hastalıklarını halka anlatmaya çalıştıklarını belirten Tahtasakal, "Bölgedeki insanlar genellikle hayvancılıkla geçimlerini sağlıyor. Bu iki hastalıkta hayvanlardan veya hayvansal ürünlerden insanlara geçiyor. İnsanların bu hastalıklardan nasıl korunmaları gerektiğini öğrenmeleri lazım. Bu nedenle böyle bir proje başlattık. İki hastalık da korunabilecek hastalıklar olduğu için kadınlarımıza bu hastalıklardan korunmak için hangi önlemleri almaları gerektiğini, bu hastalığa yakalandıktan sonra hangi tedavi sürecinden geçecekleri konularında bilgiler sunduk." diye konuştu.

Uzm. Dr. Zehra Deniz Çelik Kurt ise bebeğin ilk altı ayda sindirim sistemine en uygun gıdanın anne sütü olduğunu belirterek, anne sütünün önemine değindi.

Anne sütünün ilk altı ayda bebeğin gıda ihtiyacının %yüzde 100'ünü, 6-12 ay arasında yüzde 50'sini, 12. aydan sonra da yüzde 30'unu karşıladığını anlatan Kurt, "Katı mamaya geçiş süresinde dikkat edilmesi gerekenlerden biri, her yeni yiyeceğin 2-3 gün arayla verilmesidir. Böylece bebeğin yiyeceğe karşı herhangi bir reaksiyon gösterip göstermeyeceği ortaya çıkmış olur." ifadelerini kullandı.