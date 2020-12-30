Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası - Son Dakika

Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası

30.12.2020 20:38
Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası, System.String[]

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Yoncalı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan proje sahasında incelemelerde bulundu.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Yoncalı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan proje sahasında incelemelerde bulundu.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Yoncalı Mahallesine yapılacak olan doğal çim saha ile 2 doğal çim antrenman sahası, bin kişilik tribün ve dörtlü soyunma odası ihalesinin 19 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını ve 10 ay içerisinde kullanıma açılacağını ifade ederek, Kütahya'ya hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA

Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası
Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası

AK Parti, Kütahya, Yoncalı, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası - Son Dakika Spor


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