Yoncalı Mahallesi'ne doğal çim ve antrenman sahası

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Yoncalı Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan proje sahasında incelemelerde bulundu.

İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce Yoncalı Mahallesine yapılacak olan doğal çim saha ile 2 doğal çim antrenman sahası, bin kişilik tribün ve dörtlü soyunma odası ihalesinin 19 Ocak 2021 tarihinde yapılacağını ve 10 ay içerisinde kullanıma açılacağını ifade ederek, Kütahya'ya hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA