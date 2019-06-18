Son Dakika Haberleri: Yoncalı MTAL'den, DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Yoncalı MTAL'den, DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne ziyaret

44 dakika önce

Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Gölpınar ve beraberindeki heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile iş birliği yapabileceği alanları görüşmek üzere fakülteye ziyaret gerçekleştirdi.

Yoncalı MTAL'den, DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne ziyaret, System.String[]
Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Gölpınar ve beraberindeki heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile iş birliği yapabileceği alanları görüşmek üzere fakülteye ziyaret gerçekleştirdi.

Fakülte binasında yapılan ve fakültenin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Cırık tarafından ağırlanan Yoncalı MTAL Müdürü Hakan Gölpınar başkanlığındaki heyet, iki okulun gelecekte gerçekleştirebileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan görüşmelerde Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde halen eğitime devam eden Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde halen eğitime devam eden Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü ile Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümlerinin birbirleriyle paralel bölümler olduğu vurgusu yapılarak, bu bölümler arasında stratejik iş birliklerinin nasıl yürütülebileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Her iki birimin de gelecekte yapmayı planladığı projelere karşılıklı olarak öğrenci dahil edilebilmesi hususunda mutabakata varan yöneticiler, birlikte teknik gezi düzenlenebilmesi, lise öğrencilerinin üniversitede düzenlenecek tanıtıcı programlara katılımlarının sağlanması ve üniversite tercihlerinde fakülteyi tercih etmelerinin özendirilmesi, uygulama oteli ve uygulama mutfaklarının daha etkin kullanımının sağlanması gibi hususlarda da, iş birliği yapma konusunda görüş birliğine varıldı. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
Kütahya, Tavşanlı, Yoncalı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arkadaşları yanlış anladı, doğum gününü Mariah Carey yerine Marie Curie'li pastayla kutladı Zerrin Özer'in yeni evlendiği eşinin Adnan Oktar'ın kedicikleriyle fotoğrafı ortaya çıktı Son dakika! Halkbank, "Enflasyona Endeksli Konut Kredisi" ürününü kullanıma sundu Bakanlık 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 11:22:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yoncalı MTAL'den, DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi'ne ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]