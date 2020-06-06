Yoncalık suya kavuşuyor - Son Dakika

Yoncalık suya kavuşuyor
Gürün ilçesinde yıllardır susuzluk problemi yaşayan Yoncalık Mahallesi yoğun çalışmalar sonucunda su probleminden kurtuluyor.
Gürün ilçesinde yıllardır susuzluk problemi yaşayan Yoncalık Mahallesi yoğun çalışmalar sonucunda su probleminden kurtuluyor.
Kayseri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Yoncalık mahallesindeki susuzluğun giderilmesi için işe koyuldu. Şuğul mahallesi Muhtarı Yüksel Deveci 15 aydır susuzluk yaşayan mahallenin suya kavuşması için yazışmalar gerçekleştirdi. Deveci'nin gerçekleştirdiği yazışmalar nihayet sonuç verdi. Yaklaşık on bin dönüm araziyi sulayabilecek kapasiteye sahip olduğu düşünülen sondaj çalışmaları başlatıldı. Kayseri Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu sondaj çalışmalarında, yüzde 80 gibi büyük bir ihtimalle su olduğu ön görülüyor. Muhtar Yüksel Deveci, mahalle sakinlerinin yıllardır bahçe sulama suyundan mahrum kaldığını belirterek, "Daha önce vermiş olduğumuz dilekçeler sonucunda baya yol kat ettik. Rabbima şükür bir sonuca ulaştık. Şuan buradan çıkacak suyla mahallelimiz rahat bir nefes alacak, bahçelerini sulayabilecekler. Rabbim devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 01:50 Kaynak: İHA
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