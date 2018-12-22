Son Dakika Haberleri: Yönetici Gelişim Programı Düzenlendi

Yönetici Gelişim Programı Düzenlendi

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Din Öğretiminden Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Durmaz Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu'nda Aralık ayı Yönetici Gelişim Programı toplantısı düzenledi.

Yönetici Gelişim Programı Düzenlendi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Din Öğretiminden Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Durmaz Gölbaşı İmam Hatip Ortaokulu'nda Aralık ayı Yönetici Gelişim Programı toplantısı düzenledi.

İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesi idarecilerinin katılımlarıyla, etkili yöneticilerin temel özellikleri, iletişim becerileri ve protokol kuralları, yönetimde mobbing sorunu ve mobbing ile mücadelede yöneticilerin sorumlulukları, halkla ilişkiler, etkili hitabet, sunum ve güzel konuşma prensipleri konuları hakkında bilgilendirme ve istişare yapıldı.

Din Öğretiminden Sorumlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Durmaz, yapılan toplantının verimli geçtiğine işaret etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:32 Kaynak: İHA

Ali Durmaz, Adıyaman, Güncel
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