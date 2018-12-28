Son Dakika Haberleri: Yönetici Gelişim Programı Toplantısı Yapıldı

Yönetici Gelişim Programı Toplantısı Yapıldı

43 dakika önce

Yönetici Gelişim Programı aralık toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç başkanlığında yapıldı.

Yönetici Gelişim Programı Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Yönetici Gelişim Programı aralık toplantısı İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç başkanlığında yapıldı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokullarında görev yapan yöneticilere yönelik, Yönetici Gelişim Programı oluşturulduğunu söyledi.


Genç, toplantıda şu ifadelerde bulundu:


"Bir eğitimci olarak Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in insanlarla iletişimi, sosyal ilişkileri, eğitim yaklaşımı, eğitimdeki temel ilke ve metotları ile yönetim anlayışı ve uygulamalarından örnekler konulu 'Yönetici Gelişim Programı (YÖGEP)' ilçemizdeki imam hatip ortaokul ve lise idarecileri ile bir araya geldik. Toplantımızda okullarımızın sorunları ve fikir alışverişinde bulunduk. Sorunların çözümü için çalışmalar başlatıldı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:41 Kaynak: AA

Doğan Genç, Genç, Güncel
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