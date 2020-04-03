Yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin Karar Resmi Gazete'de - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası bulunan Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin Karar'da yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Milli Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Karar'ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha önce 11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karara geçici bir madde eklendi.

Eklenen geçici Madde'de, "2019-2020 öğretim yılında, 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, Covıd*19 salgını nedeniyle eğitim kurumlarının tatil edildiği günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.

Bu kapsamda ödeme yapılanlar, tatil edilen günlere ilişkin kendilerine telafi eğitimleri ve uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin görev verilmesi halinde, bu görevleri ayrıca ek ders ücreti ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler tahsil edilir" ifadeleri yer aldı.

(İHA)