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YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI - Son Dakika

YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI

14.11.2021 11:40

İSTANBUL'da yaşayan ve 3 üniversite bitiren Emre Akkuş, ormanda açlıktan kemikleri sayılan köpeği gördükten sonra yöneticiliği bıraktı.

İSTANBUL'da yaşayan ve 3 üniversite bitiren Emre Akkuş, ormanda açlıktan kemikleri sayılan köpeği gördükten sonra yöneticiliği bıraktı. 34 yaşındaki Akkuş, işinden ayrılarak ormandaki köpeklerin soğuktan ve açlıktan ölmemeleri için harekete geçti. Akkuş, hergün en az 80 kilometre yol yaparak kentin kuzeyinde bulunan ormanlardaki hayvanları besliyor. Emre Akkuş, hayvanların tedavilerini ücretsiz karşılamak için İstanbul Üniversitesi'nde veterinerlik de okumaya başladı.

34 yaşındaki Emre Akkuş, 2008 yılında Trakya Üniversitesi'nde Pazarlama bölümü bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler bölümünde okudu. Daha sonra ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde İşletme bölümünü de bitirdikten sonra 2016 yılında özel bir güvenlik şirketinde yönetici olarak işe başladı. Akkuş, bir arkadaşın ricasıyla Akpınar köyüne gitti. Ormanda açlıktan kemikleri sayılan hayvanları gördükten sonra çok etkilenen Akkuş sokak hayvanları için bir şeyler yapmaya karar verdi. Özel şirketteki işinden istifa ederek ormandaki köpeklerin soğuktan ve açlıktan ölmemeleri için harekete geçti. Akkuş, hergün yaklaşık 80 kilometre yol yaparak kentin kuzeyindeki ormanlarda hayvanları besliyor. Hayvansever Akkuş, hergün aracıyla ormanlık alanda korna çalarak ormanlık alandaki hayvanların toplanmasını sağlıyor. Kendisini 'Karamelek Beslemede' olarak adlandıran Emre Akkuş, hayvanların tedavilerini ücretsiz karşılamak için İstanbul Üniversitesi'nde Veterinerlik okumaya da başladı. Akkuş, daha fazla hayvanın karnını doyurmak için mama desteği bekliyor.

HAYVANLARI ÜCRETSİZ TEDAVİ EDEBİLMEK İÇİN VETERİNERLİK OKUMAYA BAŞLADIM

Hayvansever Akkuş, Yaklaşık 5 yıldır ormanlardayız. Şu ormandaki canın bana sarılışı bile her şeyin mesajı oluyor. Biz İstanbul, Pirinççi köyü, Cebeci Taş Ocakları, Ağaçlı köyü ve Akpınar köyünde hergün 80 kilometrelik yolu durmadan sürüyoruz. Ben 3 üniversite bitirdim. Şimdi veterinerlik okuyorum. Bunun nedeni de tedavi ücretlerinin fazla olması. Ormanda kurtardığım bir cana ben kulübe yapabiliyorum mama verebiliyorum ama tedavi konusunda zorlanıyorum. Bundan kaynaklı veterinerlik okuma kararı aldım. Akşam 17.00'den sonra genelde veterinerler kapalı oluyor özele götürebiliriz ancak özel pahalı oluyor. Bu yüzden veterinerlik okumak istedim. Yakın zamanda okulum bitince ücretsiz tedaviler yapacağım. Bizler nasıl her gün yemek yiyorsak onların da her gün yemeğe ihtiyacı var. Özellikle mama getiriyoruz, mamanın kalitesi hayvanlar için daha iyi dedi.

BEN DOĞANIN İÇERİSİNDE BUNUN BİR PARÇASI OLDUĞUMU FARKETTİM

Şirketlerde müdürlük yaptım bir sürü koşuşturmanın içerisinde de oldum diyen Akkuş, Bence içinde bulunduğumuz bu dünya düzeninde ben merkezli bir hayat var. Şehirde kendimi çok ben merkezli görüyordum, doğanın içine girince doğanın bir parçası olduğumu anladım. Hayvan sadece mama sus ve ısınmak istiyor ama insan hep daha fazlasını istiyor. Varolmanın nefes almanın çok kıymetli olduğunu anlamaktan uzaklaştık. Ben doğanın içerisinde bunun bir parçası olduğumu farkettim. İçinde bulunduğumuz dünya düzeninde hep bir rekabet hep bir yarış var. Onlar Allah'ın dilsiz dostları bu yüzden onlara yardım etmeyi tercih ettim diye konuştu.

YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI
YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI

İstanbul Üniversitesi, Emre Akkuş, Üniversite, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖNETİCİLİĞİ BIRAKIP HAYATINI HAYVANLARA ADADI - Son Dakika


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