Yöneticilik gelişim programı "SAHA MBA" GSO'da başladı - Son Dakika

Yöneticilik gelişim programı "SAHA MBA" GSO'da başladı

11.10.2020 00:57
Yöneticilik gelişim programı

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile hayata geçirilen 2. Yöneticilik Gelişim Programı (SAHA MBA) seçkin eğitimci kadrosuyla Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) başladı.

Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliği ile hayata geçirilen 2. Yöneticilik Gelişim Programı (SAHA MBA) seçkin eğitimci kadrosuyla Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) başladı.

GSO tarafından, Gaziantep Sanayisinin Teknolojik Dönüşümü Projesi kapsamında, sanayideki teknolojik dönüşüme katkı sağlamak amacı SAHA İstanbul işbirliğiyle başlatılan programın ilk dersinde OSTİM Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünsal Sığrı, Vizyoner Liderlik ve Yeni Normalde Yöneticilik konusunu anlattı.

Saha MBA Gaziantep Programı, GSO üyesi 12 firmadan toplam 27 üst düzey yönetici ve firma ortaklarının katılımı ile gerçekleştiriliyor. Program, TÜBİTAK TÜSSİDE'nin yönetim bilimleri alanındaki araştırmaları ve deneyimleri ile sanayicinin ihtiyaçları dikkate alınarak ilk olarak 2019 yılında İstanbul ve Ankara'da uygulandı. GSO'nun girişimleri ile İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Gaziantep'te uygulanmaya başlanan SAHA MBA Programı, 2021'in Nisan ayında sona erecek.

MBA Programı Harward, Stanford gibi Dünya'nın en üst düzey 15 üniversitesinin MBA programları, katılımcıların ihtiyaçları, firmaların amaç ve hedefleri gözününde bulundurularak terzi usulü bir yaklaşımla uygulamalı olarak düzenleniyor. Eğitimler video konferans ve yüz yüze yapılacak. Programda "Kurumsallaşma ve İş Yönetimi, Veriye Dayalı Karar Verme, Fikirden Pazara Ürün Geliştirme ve Proje Yönetimi, Finansal Yönetim, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon" temalarına yer verilecek.

Bu temalarda toplam 242 saatlik 23 farklı eğitim başlığı sektörlerin ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ve gelişen teknolojiler açısından 23 günlük yüz yüze ve 23 adet çevrimiçi (video konferans) eğitim kurgusuyla yapılacak. - GAZİANTEP

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yöneticilik gelişim programı 'SAHA MBA' GSO'da başladı - Son Dakika

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