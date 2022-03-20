Yöneticilik kariyerinin ardından hediyelik eşya tasarımcısı oldu - Son Dakika
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Yöneticilik kariyerinin ardından hediyelik eşya tasarımcısı oldu

20.03.2022 11:06

İstanbul'da bir firmada 12 yıl çalıştıktan sonra eşinin işi dolayısıyla Bilecik'te yaşamaya başlayan kadın, 6 senedir hediyelik eşya tasarlayıp üretiyor.

İstanbul'da bir firmada 12 yıl çalıştıktan sonra eşinin işi dolayısıyla Bilecik'te yaşamaya başlayan kadın, 6 senedir hediyelik eşya tasarlayıp üretiyor.

Nehir Pekpak, evlilik nedeniyle kalite birimi yöneticisi olduğu telekomünikasyon firmasındaki kariyerini sonlandırarak Siirt'e yerleşti.

Eşinin tayini çıkınca 6 yıl önce Bilecik'e gelen Pekpak, internette izlediği videolar sayesinde hediyelik magnetler, araç ve kapı süsleri yapmayı öğrendi.

Sosyal medya hesabından aldığı siparişler üzerine kişiye özel ürünler tasarlayıp üreten Pekpak, yurt içinde ve yurt dışında alıcılara gönderiyor.

Nehir Pekpak, AA muhabirine, kendi imkanlarıyla yapabileceği bir iş kurmaya karar verdiğini söyledi.

Evde bir ofis ortamı oluşturduğunu belirten Pekpak, zamanla ürün çeşitliliğinin arttığını dile getirdi.

Ürünlerinin ilgi gördüğünü anlatan Pekpak, şöyle devam etti:

"İlk İstanbul'a bir kapı süsü göndermiştim. O zaman çok hoşuma gitmişti. İkinci siparişim İngiltere'ye olmuştu. İngiltere'ye magnet yollamıştım. O beni teşvik etmişti. 'Evet Nehir sen bu işi yapabilirsin. Yurt dışına bile gönderebilirsin.' demiştim. O zaman daha bir hırslı olmuştum. Daha sonra devamı geldi. İngiltere, Almanya, Avusturya'ya ürün gönderdim."

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansınca (BEBKA) düzenlenen Bilecik Üretici Kadın Topluluklarına Yönelik Eğitim ve Danışmanlık Programı'ndaki e-ticaret eğitiminde Pekpak'la tanışan Bilge Sertcan da onun güzel işler yaptığını ifade etti.

Pekpak'ın, kendisine işini kurmasında ilham kaynağı olduğunu anlatan Sertcan, "E-ticaret eğitimlerine katıldığımda aslında iş konusunda benim hiçbir fikrim yoktu. Amacım sadece sertifika almaktı. Nehir hanım bana öyle bir ışık oldu ki onun sayesinde şu an bir iş sahibiyim. Ben de kişiye özel mumlar tasarlayıp yapıyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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