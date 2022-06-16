Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı

16.06.2022 13:59

Ataşehir'de, para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, bir çalışanın da gasp sonucu yaralandığı holdinge yatırdıkları paralarını alamadıklarını gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan bazı mağdurlar, adliye önünde açıklama yaptı.

Ataşehir'de, para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan'ın öldüğü, bir çalışanın da gasp sonucu yaralandığı holdinge yatırdıkları paralarını alamadıklarını gerekçesiyle suç duyurusunda bulunan bazı mağdurlar, adliye önünde açıklama yaptı.

Anadolu Adalet Sarayı önünde toplanan grup adına açıklama yapan Aydın Mert, holdingin kurucu ortaklarından Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Süleyman Aydın'ın ise intiharının ardından 13 bin 105 kişinin mağdur olduğunu söyledi.

Mert, mağduriyetlerin giderilmesi için uğraştıklarını ifade ederek, "Bugüne kadar gerek adli makamlarda gerekse bulunduğumuz her platformda hakkımızı aramaya çalışmamıza rağmen şu ana kadar hiçbir sonuç alınamamıştır." dedi.

Suç duyurularına ilişkin soruşturmanın halen sürdüğünü ifade eden Mert, sürecin hızlandırılmasını istediklerini ifade etti.

Olayın geçmişi

Ataşehir'de 15 Haziran'da, şirket yöneticisi Sibel Koçan, holding önünde silahla öldürülerek içinde 3,3 milyon liranın bulunduğu çanta gasbedilmiş, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Söz konusu holdinge yatırdıkları paraları alamayarak mağdur olduklarını iddia eden çok sayıda kişi ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusu dilekçesinde, holdingin saadet zinciri sistemiyle çalışan bir şirket olduğu iddiasının, şüpheliler tarafından suçtan kurtulmak maksadıyla ortaya atıldığı öne sürülerek, söz konusu cinayet ve intihar olaylarının, şüphelilerin kendilerine maddi menfaat elde etme planının bir parçası olup olmadığının araştırılması talep edilmişti.

Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı
Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı
Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı
Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı

YORUMLAR
500
SAS Holding mağdurlarından açıklama: 'Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır' SAS Holding mağdurlarından açıklama: 'Geç tecelli eden adalet, haklarımızı korumayacaktır' SAS Holding mağdurları adliye önünde 'soruşturma tamamlansın' çağrısı  yaptı SAS Holding mağdurları adliye önünde 'soruşturma tamamlansın' çağrısı  yaptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:01:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yöneticisi öldürülen holdingden paralarını alamayan mağdurlar açıklama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement