Yönetim alanı sınırları belirleniyor
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisiyle UNESCO adaylık çalışmaları başlayan İznik'te yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi toplantısı İznik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın önerisiyle UNESCO adaylık çalışmaları başlayan İznik
'te yönetim alanı sınırlarının belirlenmesi toplantısı İznik Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:43
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