Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti

Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılmaması huzursuzluk yarattı. Kara Kartal yönetimi ile Yalçın'ın arasının bir süredir bozuk olduğu konuşuluyor. Sözleşme görüşmeleri de şimdilik olumlu geçmiyor. Sergen Yalçın'ın yaklaşık 20 milyon TL'ye yakın bir senelik ücret istediği kaydedildi. Yönetim de Yalçın'a iyileştirme yapmak istiyor ama bu paraları ödemek Beşiktaş için zor gözüküyor.

"UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Hocanın sözleşmesinin üç yıllık olacağı kulislerde konuşuluyor. 20 milyon TL'den kapıyı açan Sergen Yalçın için düşünülen en fazla ücret ise 12 milyon TL. Aradaki bu farkın nasıl halledileceği merak konusu oldu.