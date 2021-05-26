Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti - Son Dakika

Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti

26.05.2021 13:56

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşme durumu henüz netliğe kavuşmuş değil. Sezonu kısıtlı kadrosuna rağmen çifte kupayla kapatan hocanın, sözleşme şartlarında iyileştirme beklediği kaydedildi. Yönetim de Sergen Hoca'nın iyileştirmeyi hak ettiği düşüncesinde olsa da kulübün mali durumu başarılı hocanın taleplerini karşılayamıyor. Senelik 20 milyon TL gibi bir ücretle kapıyı açan Sergen Yalçın'a yönetimin teklifi ise 12 milyon TL.

Siyah-Beyazlılar'da Sergen Yalçın'ın sözleşmesinin uzatılmaması huzursuzluk yarattı. Kara Kartal yönetimi ile Yalçın'ın arasının bir süredir bozuk olduğu konuşuluyor. Sözleşme görüşmeleri de şimdilik olumlu geçmiyor. Sergen Yalçın'ın yaklaşık 20 milyon TL'ye yakın bir senelik ücret istediği kaydedildi. Yönetim de Yalçın'a iyileştirme yapmak istiyor ama bu paraları ödemek Beşiktaş için zor gözüküyor.

"UZUN YILLAR ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı. Hocanın sözleşmesinin üç yıllık olacağı kulislerde konuşuluyor. 20 milyon TL'den kapıyı açan Sergen Yalçın için düşünülen en fazla ücret ise 12 milyon TL. Aradaki bu farkın nasıl halledileceği merak konusu oldu.

Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti

Sergen Yalçın, Türk Lirası, Kara Kartal, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yönetim, çifte kupalı Sergen Yalçın'ın taleplerini veto etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR (18)
  • emmi: PEKİİİ.BEŞİKTAŞTAN AYRILDIN KAYSERİNİ SİVASIN YADA HERHANGİ BİR TAKIMIN BAŞINA GELDİN 1,2 MİLYONDAN FAZLA BULAMAZSIN SONRA YA İŞSİZ YADA DÜŞKÜN OLACAKSIN AKILLI OL ŞAMPİYONLUK PİRİMİ AYRI AMA ÜCRET MANTIKLI OLMALI Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Reaya: Metn adlı çocuk Farih Terim in tazminatlarını arıyorsan hayır kurumlarına uğramam gerekecek. Hocam bazıları gibi atçı bilmem neci değil. Boş yapma yaylan Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • metn: ya adam her fırsatta beşiktaş ile para konuşmam diyor ama medya her seferinde böyle haberler yapıp milletin kafasını karıştırıyor. siz gidin fatih terimin milli takımdan aldığı tazminatları konuşun Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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