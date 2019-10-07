Son Dakika Haberleri: Yönetim ve Gelişim Kulübü yeni üyeleriyle tanıştı
Son Dakika Yaşam Yönetim ve Gelişim Kulübü yeni üyeleriyle tanıştı

Yönetim ve Gelişim Kulübü yeni üyeleriyle tanıştı

42 dakika önce

Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Gelişim Kulübü tanışma toplantısı Kongre Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.

Yönetim ve Gelişim Kulübü yeni üyeleriyle tanıştı, System.String[]

Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Gelişim Kulübü tanışma toplantısı Kongre Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirildi.


Toplantıda kulübün geçmiş dönemde yapmış olduğu etkinliklerden bahsedilirken, yeni üyelere kulüp içerisinde aktif olmanın kişisel gelişim açısından önemli olduğu vurgusu yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim ve Gelişim Kulübü Akademik Danışmanı Doç. Dr. Muhammet Recep Okur, öğrenci kulüplerinin amacının, öğrencilerin sosyalleşmelerini arttırmak ve onların ders dışında da öğrenme eylemini devam ettirmek olduğunu ifade etti. Kulübün amaçlarına dikkat çeken Okur, "Öğrencilerimizin kulüp içerisinde görev almaları için gayret ediyoruz. Çünkü onların sorumluluk bilinci edinmesini sağlamak, meslek hayatlarında oldukça faydalı oluyor. Kulübümüz, özel sektörde liderlik vasıflarını ön plana çıkarmak isteyen öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, dünyadaki gelişmeleri takip edebilmeleri adına etkinlikler düzenliyor" ifadelerini kullandı.


Yeni üyelerle yıl içeresinde neler yapılabileceğiyle ilgili fikir alışverişinde bulunmak ve üyelerin birbiriyle kaynaşmasını sağlamak adına toplandıklarını dile getiren Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Kaan Üstün kulüpte aktif olarak çalışmanın faydalarını anlattı. Kaan, "Yıl içerisinde çeşitli geziler ve etkinlikler düzenleyeceğiz. Öğrencilerimizin bu etkinliklerde görev almaları onları oldukça deneyimli hale getiriyor ve insanlarla iletişim kurma becerisini oldukça geliştiriyor" dedi.


Yeni üyelere aktif üyelik hakkında bilgiler aktaran Başkan Yardımcı Emirhan Cengiz ise, "Öğrenciler iş hayatında ekip içerisinde görev alacakları için kulüp içerisinde aktif olmaları onlara büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca bizim mensubu olduğumuz neslin sorumluluk bilinci oldukça düşük bu yüzden bizim amacımız öğrencilere sorumluluk bilincini tekrar aşılamak" diye konuştu.


Toplantı, yeni üyelerin kulüp içerisinde görev almak istediği birimi seçmelerinin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Bora Füzesi, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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