Son Dakika Haberleri: Yönetim yanlısı Hong Konglular ve Çin askerleri sokakları temizledi
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Yönetim yanlısı Hong Konglular ve Çin askerleri sokakları temizledi

6 saat önce

Hong Kong'da yönetim karşıtı gösteriler devam ederken, yönetim yanlısı Hong Kong sakinleri ile Çin askerleri sokaklarda temizlik yaptı.

Yönetim yanlısı Hong Konglular ve Çin askerleri sokakları temizledi, System.String[]

Hong Kong'da yönetim karşıtı gösteriler devam ederken, yönetim yanlısı Hong Kong sakinleri ile Çin askerleri sokaklarda temizlik yaptı.

Haftalardır hükümet karşıtı gösterilere, çatışmalara tanık olunan Hong Kong'da, Çin hükümetini destekleyen vatandaşlar ve askerler sokaklarda temizlik yaptı. Hong Kong polis merkezinde toplanan yönetim yanlısı Hong Kong vatandaşları, ellerinde 'Polisleri destekliyoruz' yazılı pankartlar da taşıdı. Sokaklara dağılan vatandaşlar ve güvenlik güçleri, eylemler sırasında yollara kurulan barikatlardan, çatışmalar sırasında etrafa saçılan taş ve çeşitli materyalleri sokaklardan topladı.


Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 04:34 Kaynak: DHA
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