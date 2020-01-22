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Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma
31 dakika önce
Beşiktaş yönetimi, 5 maç daha oynadığı taktirde otomatik olarak devreye girecek olan satın alma opsiyonundan dolayı Abdullah Avcı'ya "Rebocho'yu oynatma" talimatı verdi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:33
Maddi sıkıntılar nedeniyle devre arasında transfer yapamayan Beşiktaş'ta bir başka sorun patlak verdi. Yönetimin 5 maç daha oynaması halinde 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Rebocho için Abdullah Avcı'ya "Hocam bu maçta onu oynatma" dediği ve böylece bu seçeneğin otomatik olarak hayata geçmesini engellemek istediği öğrenildi.
FRANSIZ EKİBİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Yönetim, Fransız kulübü Guingamp'la bu maddeyi kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.
(Fanatik)
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