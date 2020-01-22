Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma - Son Dakika
Son Dakika Spor Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma - Son Dakika Spor

Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma

31 dakika önce

Beşiktaş yönetimi, 5 maç daha oynadığı taktirde otomatik olarak devreye girecek olan satın alma opsiyonundan dolayı Abdullah Avcı'ya "Rebocho'yu oynatma" talimatı verdi.

Maddi sıkıntılar nedeniyle devre arasında transfer yapamayan Beşiktaş'ta bir başka sorun patlak verdi. Yönetimin 5 maç daha oynaması halinde 2.8 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek olan Rebocho için Abdullah Avcı'ya "Hocam bu maçta onu oynatma" dediği ve böylece bu seçeneğin otomatik olarak hayata geçmesini engellemek istediği öğrenildi.

FRANSIZ EKİBİYLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Yönetim, Fransız kulübü Guingamp'la bu maddeyi kaldırmak için görüşmelerini sürdürüyor.

(Fanatik)

Yönetimden Abdullah Avcı'ya flaş talimat: Rebocho'yu oynatma
Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:33 
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