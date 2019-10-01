Son Dakika Haberleri: Yönetmelik çıktı, artık yurt dışı uçuşlarında güvenliği silahlı hava polisi sağlayacak
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Yönetmelik çıktı, artık yurt dışı uçuşlarında güvenliği silahlı hava polisi sağlayacak

30 dakika önce

Türk tescilli havayollarının gerçekleştireceği uluslararası uçuşlarında artık silahlı hava polisleri devreye giriyor. İlgili yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik çıktı, artık yurt dışı uçuşlarında güvenliği silahlı hava polisi sağlayacak, System.String[]

Türk tescilli havayollarının gerçekleştireceği uluslararası uçuşlarda artık silahlı hava polisleri devreye giriyor. Hava polisleri, "hava aracının ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı, aracın, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini" sağlayacak. Mürettebat hava polisinin kim olduğunu bilecek ancak yolcular bilmeyecek. Yönetmelik salı günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


"Türk Tescilli Sivil Hava Araçlarında Bulundurulan Özel Eğitimli Silahlı Güvenlik Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik" başlıklı yönetmelik hava polislerinin seçimi, eğitimi ve görev ve çalışma esaslarını tarif ediyor.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:46 
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