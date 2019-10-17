Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı

Trabzon'da düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödül Töreni'nde Erzurumlu yönetmen Emrah Çılgı ödül aldığı sırada 2 yaşındaki kızı Ravza Çılgı sahneye çıkarak babasını alkışladı. Bu anlara şahit olan davetliler ise minik Ravza'ya alkışlayarak destek verdi.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Emrah Çılgı, Direklerarası Seyirci Ödül Töreni'nde "Cimri" adlı oyunla ödüle layık görüldü. İsmi anons edildikten sonra sahneye çıkan Çılgı teşekkür konuşması yaptığı sırada 2 yaşındaki küçük kızı sahneye çıkarak babasını alkışladı. Bu renkli anları ise yönetmen Emrah Çılgın'nın kendisi gibi yönetmen olan eşi Gonca Çılgı cep telefonuyla kaydetti. Davetlilerin alkışla destek verdiği minik Ravza babasının konuşmasını sahnede dinledi.



Yönetmen Çılgı, bu renkli anların ardından ödülü Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçikler adına aldığını ifade ederek davetlilere teşekkür etti. - ERZURUM