Son Dakika Haberleri: Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı
Son Dakika Güncel Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı

Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı

48 dakika önce

Trabzon'da düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödül Töreni'nde Erzurumlu yönetmen Emrah Çılgı ödül aldığı sırada 2 yaşındaki kızı Ravza Çılgı sahneye çıkarak babasını alkışladı.

Yönetmen baba ödül alırken 2 yaşındaki kızı sahneye çıktı, System.String[]

Trabzon'da düzenlenen Direklerarası Seyirci Ödül Töreni'nde Erzurumlu yönetmen Emrah Çılgı ödül aldığı sırada 2 yaşındaki kızı Ravza Çılgı sahneye çıkarak babasını alkışladı. Bu anlara şahit olan davetliler ise minik Ravza'ya alkışlayarak destek verdi.


Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapan Emrah Çılgı, Direklerarası Seyirci Ödül Töreni'nde "Cimri" adlı oyunla ödüle layık görüldü. İsmi anons edildikten sonra sahneye çıkan Çılgı teşekkür konuşması yaptığı sırada 2 yaşındaki küçük kızı sahneye çıkarak babasını alkışladı. Bu renkli anları ise yönetmen Emrah Çılgın'nın kendisi gibi yönetmen olan eşi Gonca Çılgı cep telefonuyla kaydetti. Davetlilerin alkışla destek verdiği minik Ravza babasının konuşmasını sahnede dinledi.


Yönetmen Çılgı, bu renkli anların ardından ödülü Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçikler adına aldığını ifade ederek davetlilere teşekkür etti. - ERZURUM

Yönetmen, Trabzon, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:29 Kaynak: İHA
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