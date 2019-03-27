Son Dakika Haberleri: Yönetmen Cinayeti Davasında Karar

Yönetmen Cinayeti Davasında Karar

54 dakika önce

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman A.'yı "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay hapse çarptırdı.

Yönetmen Cinayeti Davasında Karar, System.String[]
Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin davada kararını açıklayan mahkeme, sanık Osman A.'yı "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 21 yıl 3 ay hapse çarptırdı. Sanık son savunmasında, "Maktül olay tarihinde zorla alkol içirip benimle birlikte olmamış olsaydı, ben burada olmazdım, Kemal hoca da yaşıyor olurdu. Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin hakim bey" dedi.

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un 10 Aralık 2017 tarihinde Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin 19 yaşındaki Osman A.'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "nitelikli yağma" suçlarından yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Anadolu 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Osman A. cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Gençliğimi bana geri verin"

Duruşmada esas hakkındaki savunması sorulan sanık, "Benim bir ailem var, en az karşı taraf kadar ben de mağdur edildim. Maktül olay tarihinde zorla alkol içirip benimle birlikte olmamış olsaydı, bütün engel ve çabalarıma rağmen zorla cinsel saldırısına devam etmemiş olsaydı ben burada olmazdım, Kemal hoca da yaşıyor olurdu.Pişmanım, lütfen gençliğimi bana geri verin hakim bey" dedi.

Sanık avukatı Bülent Çoban söz alarak, müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi. Bunun üzerine son sözü sorulan sanık, "İçten, gönülden pişmanım. Bu olayın yaşanmasını hiçbir şekilde istemedim" diye konuştu.

Sanığa toplamda 21 yıl 3 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Osman A.'yı "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu eylemi haksız tahrik altında işlediğini göz önünde bulunduran mahkeme, sanığın 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Osman A. "nitelikli hırsızlık" suçundan ise 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:44 Kaynak: İHA

Şile, Kemal Uzun, Yönetmen, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)
  • Merve yılmaz : Allah o hakimin çocuğunun başına getirsin insallah o küçücük çocuğa ne kadar bu kadar ceza verdnz vicdanınız titremedimi hic adalat yok ... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


Yönetmen Cinayeti Davasında Karar! Sanık, 21 Yıl 3 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı Tavana Asılı İple Sandalyenin Fotoğrafını Paylaşıp, İntihar Etti İstanbul'da Kobra Zehri Operasyonu: 541 Tüp Ele Geçirildi Sevgilisinin, "Düşeceğim Ne Olur Dur" Sözlerine Aldırmayan Maganda, Trafiği Birbirine Kattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 12:38:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yönetmen Cinayeti Davasında Karar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]