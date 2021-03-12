Yönetmen Derviş Zaim, "Araftaki Karagöz Oynatıcısı" söyleşisine konuk oldu - Son Dakika

Yönetmen Derviş Zaim, "Araftaki Karagöz Oynatıcısı" söyleşisine konuk oldu

12.03.2021 15:51
Yönetmen Derviş Zaim,

Yönetmen Derviş Zaim, "Araftaki Karagöz Oynatıcısı" söyleşisinde, "Gölgeler ve Suretler" filmi ile "Karagözüm İki Gözüm" sergisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yönetmen Derviş Zaim, "Araftaki Karagöz Oynatıcısı" söyleşisinde, "Gölgeler ve Suretler" filmi ile "Karagözüm İki Gözüm" sergisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapı Kredi Müzesi'nde sürmekte olan "Karagözüm İki Gözüm" sergisi kapsamında düzenlenen söyleşide Zaim, serginin küratörü Cengiz Özek'in sorularını yanıtladı.

Zaim, "Gölgeler ve Suretler" adlı altıncı filminde etnik bir konuya el atmak istediğini belirterek, "Ben 'Sinema sanatını acaba içinde bulunduğumuz coğrafyanın bize sunduğu kültürel, tarihsel öğelerden faydalanarak zenginleştirmenin imkanı var mıdır?' sorusunu kendime soruyorum. Bu anlamda daha önce 'Nokta' ve 'Cenneti Beklerken' filmlerini yapmıştım." dedi.

"Gölgeler ve Suretler" filmde gölge oyununu merkeze aldığını anlatan Zaim, şöyle devam etti:

"Filme girerken dikkat edilmesi gereken hususlar vardı. Yapmaya çalıştığım şey ile geleneksel gölge oyununun bana sunacağı anlatımın birbiriyle uyum içerisinde olması, organik bir bütünlük arz etmesi gerekiyordu ve işin en zor kısımlarından birisi bu dengeyi oluşturmaktı. Dolayısıyla böyle çoklu bir motivasyonla işe giriştim. Amacım gölge oyununun geleneksel anlamıyla ilgili soruları üretmeye çalışmaktı. Bunun yanı sıra günümüzde gölge oyununun, çağdaş sanat alanında nasıl kendine yer bulacağı üzerine fikir üretmek ve her iki sanatın da birbiriyle konuşmasını sağlamaktı."

"Dinamik bir sergi izlenimi edindim"

Derviş Zaim, estetik ve etik değerler açısından filmin yapısını kurarken Eflatun'un yazdıklarından yararlandığına dikkati çekerek, "Onun üzerine neyi söylemek istediğimi kendimce yontmaya gayret ettim. Ama filmin içerisinde bir Karagözcü karakteri var. Karakter başlangıçta kızıyla özellikle Karagöz sanatı bağlamında bir fikir ayrılığı içindedir. Onun ergen denilebilecek kızı, Karagöz sanatına karşı pek sıcak bakmamaktadır filmin başında. Ancak film ilerledikçe Karagöz'ün tasvirleri aslında oradaki insanların kendi hayatlarındaki ahlaki duruşa dair bir şeyler fısıldama ihtimali olan bir öğeye dönüşür. Film de aslında bu serüvenin, keşfin hikayesi halinde gider." diye konuştu.

Gezdiği "Karagözüm İki Gözüm" sergisine de ilişkin Derviş Zaim, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karagöz'ün temsil edilmesi, onun anlaşılması bağlamında özellikle pandeminin olağanüstü koşullarında ince bir iş çıkarılmış. Bu anlamda henüz izlemeye vakti olmayan insanların gidip, sergiyi ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum. Sergide Karagöz'ün tarihçesinin verilmesiyle yetinilmemiş, uluslararası bir çeşitlemeye gidilmiş. Uluslararası bir gölge oyunu sanatının nelere denk düştüğüne ilişkin bilgi veriliyor. Aynı zamanda bizim ülkemizin tarihiyle ilgili bir tarihçe var. Günümüzde, yakın dönemde Karagöz'ün nasıl yorumlandığıyla ilgili bir sergileme çabasını görüyoruz. Özellikle modern dönemde nelere denk düşebileceğine ilişkin ihtimaller de göz ardı edilmemiş. Kısacası çok çeşitli perspektiflerden ele alınan ya da izleyicilerin farklı beklentileri de göz önüne alınarak oluşturulmuş bir dinamik sergi izlenimi edindim."

"Karagözüm İki Gözüm", Yapı Kredi Kültür Sanat'ta 25 Nisan'a kadar görülebilecek.

Derviş Zaim, Yönetmen, Karagöz, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yönetmen Derviş Zaim, 'Araftaki Karagöz Oynatıcısı' söyleşisine konuk oldu - Son Dakika


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