Son dakika haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: "Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde" - Son Dakika

Son dakika haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: "Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde"

Son dakika kültür sanat haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, Türkiye'nin belgesel yapımında iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu, Türkiye'nin belgesel yapımında iyi bir yerde olduğunu söyledi.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali jüri başkanlığı için Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan Karslıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 21 yıldır enerjisini kaybetmeden devam ettiğini belirtti.

Festival kapsamındaki yarışmaya, özellikle bu toprakların, bu coğrafyanın tarihine, kültürüne sahip çıkmaya çalışan gençlerin başvurduğunu aktaran Karslıoğlu, "Kendi varlığımızı, geleceğimizi, geçmişteki değerlerle bugünü değerlendirerek ileriye doğru bakış açısı sergileyecek gençleri yetiştirmek gibi bir misyonumuz var." dedi.

"Çok temiz, pırıl pırıl teknik filmler geliyor"

Karslıoğlu, yarışmaya başvuru yapılan belgesellerin çok güzel olduğuna işaret ederek, "1990'lı yıllarda gelen yerli belgesellerde kameralar çok kötüydü. Sesleri hiç söylemeyeyim. Giderek kameralar ve hareketleri düzeldi. Çerçeveler düzeldi, kompozisyonlar falan dosdoğru oldu. Sonra seslerde düzelme oldu. Şimdi artık çok temiz, pırıl pırıl teknik filmler geliyor. Bu kez içerik güçlenmesi dönemi başladı. İçeriği güçlendirmek zorunda arkadaşlarımız. Birçoğu geçti bunu. Teknik ve içerik birleşti, çok başarılı belgeseller var ancak henüz tam çıtayı atladılar mı, 'atlamak üzereler.' diyelim. Atlayacaklar çünkü bu ülkede bu potansiyel var." değerlendirmesinde bulundu.

Karslıoğlu, Türkiye'nin belgesel anlamında dünyada iyi bir yerde bulunduğuna inandığını belirterek, şöyle devam etti:

"TRT kökenliyim. 1980'den bu yana belgesel yapıyorum. 43 yıldır sektördeyim. Dışarıdan gelen belgeselleri izliyorum, birçoğu bizim çok çok arkamızda. Coğrafyamızın değerlerini, belgesel sinemayla buluşturduk. Fazla görünecek şeyleri atarak rafine, yalın belgeseller üretmeye başladık. 1-1,5 saatlik belgeseller görüyorum. Uzattıkça uzatmışlar. Bizde öyle yok. Ne anlatmak istiyorsak yalın. Bu önemli bence. Çok iyi yerde olduğumuza inanıyorum. Teknolojiyi, kurguyu çok iyi kullanıyoruz. İçerikte konuyu nasıl işleyeceğimize dair ufak problemler var ama bunu da bu genç jenerasyon aşacaktır. Bunun yolu da okumaktan, izlemekten geçiyor."

Türkiye'de iyi gençlerin yetiştirildiğini vurgulayan Karslıoğlu, bunun kendisini çok memnun ettiğini, yetiştirdiği gençlerin birçoğunun sektörde yer aldığını, bazılarının belgesel, bazılarının ise sinema alanında faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Karslıoğlu, Türkiye'de belgesel konusunda çok değerli bir arşivin oluştuğunu sözlerine ekledi.

Son dakika haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde
Son dakika haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde
Son dakika haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde
Son dakika haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde

Yönetmen, Belgesel, filmler, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: 'Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı Sergen Yalçın, Umut Nayir ve Jeremain Lens'i kadro dışı bıraktıklarını söyledi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi
Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin         
17:32
Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti         
16:59
Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı         
16:15
Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım Avrupa'dan elenen Beşiktaş, Konyaspor deplasmanında! Canlı anlatım         
15:40
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor         
15:12
Fatih Aksoy'un Fatih Aksoy'un "Ofsaytsa kaldır bayrağı" isyanına Fırat Aydınus'tan yanıt: Çok konuşuyorsun, yapma canımın içi         
14:58
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı Son Dakika! Ermenistan'ın saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a destek mesajı         
13:59
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı         
20:58
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı! Kırmızı Oda'daki Alya meğer İstanbullu Gelin'deki Süreyya'nın kızıymış         
15:37
Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı Kariyerini zirvede bırakıp komando olmuştu! 27 yıl önce şehit düşen ünlü müzisyen, Athena Gökhan'ın hocası çıktı         
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 17:57:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Yönetmen Ertuğrul Karslıoğlu: "Belgesel yapımında Türkiye çok iyi yerde" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei