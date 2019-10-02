Yönetmen Gürsel Ateş'in acı günü
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Çeşitli dizi ve filmlerde yönetmenlik yapan Gürsel Ateş'in 89 yaşında kalp krizi sonucu vefat eden babası, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:02 Kaynak: AA
Çeşitli dizi ve filmlerde yönetmenlik yapan Gürsel Ateş'in 89 yaşında kalp krizi sonucu vefat eden babası, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Gürsel Ateş'in babası Mehmet Ateş için Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından Ateş'in cenazesi, Emcelli Mahallesi kabristanında toprağa verildi.
Gürsel Ateş, büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.
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