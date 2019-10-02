Son Dakika Haberleri: Yönetmen Gürsel Ateş'in acı günü
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Yönetmen Gürsel Ateş'in acı günü

10 dakika önce

Çeşitli dizi ve filmlerde yönetmenlik yapan Gürsel Ateş'in 89 yaşında kalp krizi sonucu vefat eden babası, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yönetmen Gürsel Ateş'in acı günü, System.String[]

Çeşitli dizi ve filmlerde yönetmenlik yapan Gürsel Ateş'in 89 yaşında kalp krizi sonucu vefat eden babası, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gürsel Ateş'in babası Mehmet Ateş için Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze namazının ardından Ateş'in cenazesi, Emcelli Mahallesi kabristanında toprağa verildi.

Gürsel Ateş, büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi.

Kalp Krizi, Yönetmen, Sarıgöl, Manisa, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:02 Kaynak: AA
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