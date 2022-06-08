FRANKFURT - Yönetmen Hilal Saral ve Kubilay Karslıoğlu, tiyatroseverlerle bir araya geldi - Son Dakika
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FRANKFURT - Yönetmen Hilal Saral ve Kubilay Karslıoğlu, tiyatroseverlerle bir araya geldi

08.06.2022 19:56

"8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, yönetmen Hilal Saral ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu söyleşiye konuk oldu.

"8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, yönetmen Hilal Saral ve Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu söyleşiye konuk oldu.

Frankfurt Gallus Theater'de gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kellecioğlu, etkinliğe destek ve sponsor olan herkese teşekkür etti.

Kellecioğlu, disiplinli olmayan bir kişinin tiyatro ve oyunculuk yapamayacağına dikkati çekti.

"Sürekli repertuvarımızı yenilikçi tutmaya çalışıyoruz"

Kubilay Karslıoğlu da tiyatroda en önemli şeyin disiplin olduğunun altını çizerek, "Çok zor bir iş yapıyoruz. Kısa sürelerde büyük işler yetiştirmeye çalışıyoruz. Burada en önemli mesele disiplin. Oyuncu kendini yetiştirdiğinde ya da atölyelerde bulunduğunda bizler onlara yeteneğinin yanı sıra disiplinli çalışmayı öğretiyoruz. Çalışmak önemli bir şey." dedi.

Karslıoğlu, şu anda İstanbul Devlet Tiyatrosu repertuvarında 53 oyunun sahnelendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul'da şu anda 250 özel tiyatro var. Biz de bu anlamda doğal olarak sürekli repertuvarımızı yenilikçi tutmaya çalışıyoruz. Çünkü 250 tiyatro rakibimiz var ve rakiplerimiz yetenekli insanlardan oluşuyor. Onlardan geri kalmamak zorundayız. Aynı zamanda biz yerli ve dünya klasiklerini de oynamak zorundayız. Böyle bir karma sistemimiz var. Bir de bunları bütün Türkiye'ye götürmek ve her yerde oynamak zorundayız."

Türkiye'nin her yerine oyun götürdüklerini, fakat Avrupa'ya bir oyun taşımanın zevkinin daha farklı olduğunu yorumunu yapan Karslıoğlu, "Her geldiğimizde Frankfurt Tiyatro Festivali'ne olan ilgilin artarak devam etmesinden çok mutlu oluyoruz. Çok daha fazla oyunla, uzun sürelerde gelme gibi muradımız var. Bunu da gerçekleştirmek için Devlet Tiyatroları olarak büyük çaba göstereceğiz. Daha sık gelmeye çalışacağız." diye konuştu.

Kubilay Karslıoğlu, İstanbul Devlet Tiyatrosunun 300 kişiye yakın genç bir kadroya sahip olduğu bilgisini vererek, "Bu kadro İstanbul için son derece yeterli bir kadro ve son derece uyumlu çalışıyoruz. Arkadaşlarımız çok verimli çalışıyorlar ve yetenekliler. Biz de onlardan çok şey öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

"Olaydan çok karakterleri önemsiyorum"

Hilal Saral da disiplinin hayatın her alanında önemli olduğunu vurgulayarak, çok çalışmayla başarının geldiğine inandığını söyledi.

İmza attığı projelerde hislerinin kendisine yol gösterdiğini dile getiren Saral, "Hislerimin dışında başka bir şey yaptığım zaman çuvallıyorum. O yüzden hislerim ön planda." değerlendirmesini yaptı.

Saral, oyuncuların ve yönetmenin bir projede zorlu koşullarda birbirine güvenmesi gerektiğinin altını çizerek, "Ben daha çok oyunculara bakarken bana inanacak, kolay çalışabilecek, uzun saatlerde yormayacak, gerçekten de sağlam oyunculuk sergileyecek arkadaşları seçmeye, doğru parçaları birleştirmeye çalışıyorum." dedi.

Bir filmde senaryoları karakterlerin derinliklerine göre seçtiğini belirten Hilal Saral, "Çünkü olaydan çok karakterleri önemsiyorum. Karakterler gerçekten bana heyecan veriyorsa, bir oyuncuyla birlikte o yolculuğa çıkabileceksek, hikaye de gönlüme dokunuyorsa genelde böyle seçmeye çalışıyorum senaryoları." açıklamasını yaptı.

Saral, yakın zamanda Netflix'de yayınlanacak başrollerinde Pınar Deniz, Boran Kuzum ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı yeni filmi "Aşkın Kıyameti"ne ilişkin de şunları anlattı:

"Film 'biraz içimize dönelim, kendimize bakalım' diyor. Filmin söylediği en önemli cümle bu. Biraz da özgürlüklerimizden bahsediyor. Çok severek çektim. Sevgili Yılmaz Erdoğan'ın senaryosuydu. Çok tatlı, çalışması kıymetli insanlarlaydım. Çok keyifli oldu. Sahil kesiminde çalıştık. Aynı zamanda bir tatil gibi oldu çekimler bize. Keyifli bir iş oldu."

FRANKFURT - Yönetmen Hilal Saral ve Kubilay Karslıoğlu, tiyatroseverlerle bir araya geldi
FRANKFURT - Yönetmen Hilal Saral ve Kubilay Karslıoğlu, tiyatroseverlerle bir araya geldi
FRANKFURT - Yönetmen Hilal Saral ve Kubilay Karslıoğlu, tiyatroseverlerle bir araya geldi
FRANKFURT - Yönetmen Hilal Saral ve Kubilay Karslıoğlu, tiyatroseverlerle bir araya geldi

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Kaynak: AA

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