Yönetmen Işık: Toplumsal sorunlara değinen filmin gişede şansı yok

MALATYA'da, bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle biraraya gelerek, festival ve sinema hakkında bilgiler verdi.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri işbirliğiyle 15- 19 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 9'uncu Uluslararası Malatya Film Festivali Yönetmeni Haydar Işık, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu.

İlk olarak festival ve sinema ile ilgili bilgiler aktaran Işık, sinemanın kolay bir iş olmadığını söyledi. Yaklaşık 22 yıl sinema sektöründe olduğunu belirterek, "Öncelikle yapılması gereken şey 'ben bu filmi kime çekiyorum, para kazanmak için mi yapıyorum, yoksa bir sanat filmimi yapıyorum' demek. Bir komedi filmi yaparsanız şansınız çok yüksek olur. Bir aşk filmi yaparsanız yine gişede şansınız yüksek olur ama toplumsal sorunları ön plana koyacağınız bir film yapacaksanız net olarak gişede hiç sansınız yoktur. Bu tarz filmler maalesef Türkiye'de 2 bin- 3 bin izleyiciyle kalıyor. Ama komedi filmi yaptığınız zaman şans daha yüksek oluyor" dedi. Yönetmen Haydar Işık, bir filmde atılması gereken adımları da şöyle sıraladı:

"Senaryoyadaki karakterleri belirledikten sonra oyuncu olarak kimleri seçeceğinize karar veriyorsunuz. Çünkü bir aile kuruyorsunuz. Artık bütün hayatın boyunca sizinle yaşayacak bir aile kuruyorsunuz. Seçtiğiniz oyuncular o kadar önemli ki artık bütün hayatınız boyunca sizinle var. Yaşadığın sürece sizin olacak. Sonrasında mekanlarınızı belirliyorsunuz. Ben bu filmin senaryosunu çıkarttım, oyuncularımı seçtim, artık mekansal olarak nerelerde çalışabilirim diye çalışmalar yapmaya başlıyorsunuz. Mekanları da belirledikten sonra mekana göre kostüm seçmeniz gerekiyor. Kullandığınız mekanlar ve kostümler birbirine uyum sağlamalı. Sonra sahaya girme zamanı geliyor. Bu arada filmin uzunu- kısası yoktur."

Program soru- cevap şeklinde devam etti.