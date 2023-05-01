Yönetmen İsmail Güneş, düğün konvoyunu uyarınca saldırıya uğradı - Son Dakika
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Yönetmen İsmail Güneş, düğün konvoyunu uyarınca saldırıya uğradı

01.05.2023 08:22

Yönetmen, senarist ve yapımcı İsmail Güneş, İstanbul Maltepe'de, düğün konvoyundaki bir grup tarafından saldırıya uğradı. Yaralanan Güneş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, 4 saldırgansa emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Spor yapmak için eşiyle sahile inen yönetmen İsmail Güneş, Maltepe'de Bağdat Caddesi'nde, korna çalarak ilerleyen düğün konvoyundakileri uyarınca, konvoyda bulunan bir grup, Güneş'e saldırdı.

4 ŞÜPHELİ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Haber verilmesi üzerine Güneş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Güneş, hastanedeki tedavisi sonrasında taburcu edilirken, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen 4 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Zanlılar, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yönetmen İsmail Güneş saldırıya uğradı
Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • Yasin Surgün: Öyle her önüne gelene laf atılmaz karşındaki ayımıdır dayımıdır bilmeden sen hayatında düğün yapmadınmı hiç kornaya basılınca ne oluyorda kulağına batıyor insanların en güzel gününü mahvedersen onlarda seni mahvederler az bile oldu sana Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • kamil erol: adelet demişki az dövmüşsünüz bidakine öldürün gelin Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Tuncay Öter: Türk polisi yakalar Türk adaleti serbest bırakır. Cevap Yaz 23 1 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Yönetmen İsmail Güneş, düğün konvoyunu uyarınca saldırıya uğradı - Son Dakika


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