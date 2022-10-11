Yönetmen Kaan Müjdeci "Iguana Tokyo" yu anlattı: Türkiye'nin Twitter'ı neyse gerçeği de o - Son Dakika
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Yönetmen Kaan Müjdeci "Iguana Tokyo" yu anlattı: Türkiye'nin Twitter'ı neyse gerçeği de o

11.10.2022 11:45

T24 VideoBu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmen Kaan Müjdeci'nin ikinci uzun metraj filmi "Iguana Tokyo" dünya prömiyerini yaptı.

T24 Video

Bu yıl 59'uncusu gerçekleştirilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yönetmen Kaan Müjdeci'nin ikinci uzun metraj filmi "Iguana Tokyo" dünya prömiyerini yaptı. Antalya'da sinemaseverlerin beğenisine sunulan filmin senaristi ve yönetmeniMüjdeci ile oyuncular Ertan Saban, Saadet Işık Atasoy, Deniz Ülkü T24'te Muammer Brav'ın konuğu oldu.

Normal filmlerden farklı olarak filmin özüne, çekirdeğine yoğunlaşmak istediğini ifade eden yönetmen Kaan Müjdeci senaryonun ortaya çıkışını, film çekimlerini ve İguana Tokyo ismine nasıl karar verdiğini T24 ekranlarında anlattı.

Filmin konusu

Iguana Tokyo, anne, baba ve kızdan oluşan küçük bir ailenin hayatına odaklanıyor. Tokyo'da yaşayan ailenin hayatı, sanal gerçeklik oyunu olan M²'yi oynamaya başlaması ile bambaşka bir hal alır. Aile oyuna bağlandıkça evde tehlikeli bir atmosfer meydana gelir ve bu durumu sadece ailenin evcil hayvanı olan iguana fark eder.

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika Sinema Yönetmen Kaan Müjdeci 'Iguana Tokyo' yu anlattı: Türkiye'nin Twitter'ı neyse gerçeği de o - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yönetmen Kaan Müjdeci "Iguana Tokyo" yu anlattı: Türkiye'nin Twitter'ı neyse gerçeği de o - Son Dakika
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