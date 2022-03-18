Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı

18.03.2022 17:52

76 yaşında hayatını kaybeden yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı.

76 yaşında hayatını kaybeden yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı.

Tulgar, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ikindi vaktini müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda defnedildi.

Törende Tulgar'ın oğulları Kaan ve Cenk Tulgar taziyeleri kabul etti.

Başarılı yönetmenin oğlu Kaan Tulgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının Türk sinema ve televizyon sektörüne hayatını adadığını belirterek, "Sektörde çok sevilmiş ve saygı görmüş bir insan. Mekanı cennet olsun. Çok değerli bir insanı kaybettik. Anılarıyla kalbimizde yaşayacak." dedi.

Cenk Tulgar da babasına son görevlerini yerine getirmek için toplandıklarını söyleyerek, "Bizim için zor bir gün. Ailesine ve sinemamıza çok emek verdi. Bugün yağan kar taneleriyle beraber hakkın rahmetine kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kunt Tulgar

Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra ses mühendisi olarak da tanınan Tulgar, kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkama da yapıyordu.

Sinema çalışmalarına gençlik yıllarında İtalya'da başlayan Kunt Tulgar, babasının 1963'te kurduğu Milli Film Stüdyosu'nda çalışmak üzere Türkiye'ye döndü ve 1974'te yönetmenliğe başladı.

"Yılmayan Şeytan" (1972), "Keloğlan İş Başında" (1975), "Naciye" (1976), "Şeref Yumruğu" (1977), "Kadınlar Koğuşu" (1978), "Gizli Kuvvet" (1983), "Beklenmeyen Randevu: Belalı Elmaslar" (1984) filmlerinde rol alan sanatçı ayrıca 1952 yapımı "Tarzan İstanbul'da" filminde de Tarzan'ın çocukluğunu canlandırmıştı.

Ayrıca 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filme katkı sunan Tulgar, ilk yönetmenlik denemelerini "Tarzan Adam" ve "Süpermen Dönüyor" ile yaptı.

Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı
Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı
Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı
Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
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YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI YEŞİLÇAM EMEKÇİSİ TULGAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yönetmen Kunt Tulgar, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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