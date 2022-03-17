Yönetmen Kunt Tulgar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Yönetmen Kunt Tulgar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

17.03.2022 14:41
Yönetmen Kunt Tulgar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar, yarın toprağa verilecek.

Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar, yarın toprağa verilecek.

Dün 76 yaşında hayatını kaybeden Tulgar, ikindi vaktinde Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'nden kaldırılarak, Ayazağa mezarlığına defnedilecek.

Oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra Tulgar, kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınıyordu.

Sinema çalışmalarına gençlik yıllarında İtalya'da başlayan Kunt Tulgar, babasının 1963 yılında kurduğu Milli Film Stüdyosu'nda çalışmak için Türkiye'ye döndü ve 1974'te yönetmenliğe başladı.

Yılmayan Şeytan (1972), Keloğlan İş Başında (1975), Naciye (1976), Şeref Yumruğu (1977), Kadınlar Koğuşu (1978), Gizli Kuvvet (1983), Beklenmeyen Randevu: Belalı Elmaslar (1984) filmlerinde rol alan sanatçı ayrıca 1952 yapımı "Tarzan İstanbul'da" filminde de Tarzan'ın çocukluğunu canlandırmıştı.

Ayrıca 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filme katkı sunan Tulgar, ilk yönetmenlik denemesini "Tarzan Adam" ve ardından "Süpermen Dönüyor" ile yaptı.

YORUMLAR
500
Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi Oyuncu Kunt Tulgar yaşamını yitirdi Bu hafta 4 film vizyona girecek Bu hafta 4 film vizyona girecek

Zincirlikuyu, Yönetmen, Ayazağa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yönetmen Kunt Tulgar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Hacker'ların yayınladığı, Zelenski'nin sahte "Teslim olun" mesajı ülkeyi birbirine kattı!
14:23 Rusya altın üretimine hızla devam ediyor!
14:22 Ukrayna liderini devlet başkanlığına götüren Halkın Hizmetkarı dizisi yeniden Netflix'te
14:09 Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın mülteci açıklamasını yorumladı: Vatandaşlarından değil Suriyelilerden, Afganlardan medet umuyor!
14:07 Ukrayna, Rus askerlerinin ölü bedenlerini soğutucularda saklamaya başladı!
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:46:35. #1.12#
SON DAKİKA: Yönetmen Kunt Tulgar, yarın son yolculuğuna uğurlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement