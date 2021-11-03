Yönetmen Lütfi Ömer Akad, vefatının 10. yılında Esenler'de anılacak - Son Dakika

Türk sinemasının usta isimlerinden yönetmen Lütfi Ömer Akad, vefatının 10. yılında "2. Esenler Film Günleri" kapsamında düzenlenecek özel bir programla yad edilecek.

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11-14 Kasım tarihlerinde ikincisi düzenlenecek Esenler Film Günleri, yoğun bir içerikle sinemaseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.

İkinci yılında "Göç" temalı filmlerin sunulacağı Esenler Film Günleri'nde, usta yönetmen Ömer Lütfi Akad'ın, "Göç" üçlemesinin ilk filmi "Gelin"in özel gösterimi yapılacak.

Sinemaseverler, 11 Kasım Perşembe günü saat 15.00'te Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gösterilecek filmi ücretsiz seyredebilecek.

Hülya Koçyiğit'in Gelin Meryem'i canlandırdığı film, 1973 yılında Yozgat'tan İstanbul'a göç eden bir ailenin büyük kentte tutunma çabasını konu ediyor.

Program kapsamında, oyuncu Hülya Koçyiğit, sinema yazarı ve tarihçisi Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer'in katılımıyla düzenlenecek söyleşide, Akad sinemasını konuşulacak. Söyleşi, "sehirekranı.com" ve Şehir Ekranı YouTube kanalından da canlı yayınlanacak.

Söyleşinin ardından Burçak Evren'in kişisel arşivinden seçilen fotoğraflardan oluşan "Ustasız Usta Lütfi Akad" başlıklı serginin açılışı gerçekleştirilecek.

Açılışını Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yapacağı sergi, kasım ayı sonuna kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.