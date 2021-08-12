Yönetmen Metin Günay, ISUBÜ tanıtım günlerine katıldı - Son Dakika

Yönetmen Metin Günay, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesince (ISUBÜ) düzenlenen, üniversite tanıtım günlerine katıldı.

Günay, ISUBÜ kampüsünde gazetecilere, üniversite okumak için Isparta'nın üniversitelerini çok ideal olduğunu söyledi.

Isparta'nın yaşanılabilir kentlerin en önünde geldiğini belirten Günay, "Bu şehir, öğrenci dostu kentler açısında ön sıralarda. Ayrıca konut ihtiyacı olmayan iller sıralamasında önemli bir yere sahip. Yani barınma sorunu da yok. Öğrenciler için kolay bir şehir." diye konuştu.