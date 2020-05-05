Yönetmen Murat Şeker,

Gazeteci Kenan Başaran'ın sunuculuğumu üstlendiği "Evde Röveşata" programına ünlü yapımcı-yönetmen ve senaryo yazarı Murat Şeker konuk oldu. Program, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın Youtube kanalından ve instagram hesabından canlı yayınlandı.



Kenan Başaran, 3 Mayıs'ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü olduğunu anımsatarak basın emekçilerinin gününü kutladı. Başaran, "Çakallarla Dans" isimli film serisiyle de büyük izleyici kitlesine ulaşan Murat Şeker ile sinema projeleri, Fenerbahçe futbol takımı sevgisi ve karantina günlerindeki yaşamına dair keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.



Murat Şeker, karantina günlerinde sokak hayvanlarına karşı duyarlı davranarak onları aç ve susuz bırakmamak gerektiğini söyledi.



"Atatürk'ün değerlerinin önemini bir kez daha anlıyorum"



Kenan Başaran, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, 3 Mayıs'ı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal'in ziyaret ettiği gün olması nedeniyle doğum günü olarak kutladığını anımsattı. Fenerbahçeli kimliğiyle de tanınan Murat Şeker, "Fenerbahçe tutkusunun, sevgisinin nereden geldiği" şeklindeki soruya "Kendimi bildim bileli tribündeyim. Bizde aileden geliyor. Özellikle Fenerbahçeli olarak temsil ettiği değerleri özümsemek önemli. 3 Temmuz süreci bizim için mihenk taşı oldu. Paralel yapıya karşı dik duruş sergiledik. Sahada, sosyal medyada, adliyenin önünde her yerde bu duruşu sergiledik. Atatürk'ün ziyaret ettiği günü doğum günü ilan eden bir camianın üyesi olmak benim için gurur verici" diye cevap verdi. Şeker, spor kulüplerinin Atatürk'ü sahiplenmesinin, izinden gidiyor olmasının güzel bir şey olduğuna dikkat çekerek "Pandemi günlerinde bilimin, aklın hayatımızda en önemli şey olduğunun suratımıza vuruluyor olması Atatürk'ün temsil ettiği değerlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 46 yaşında Atatürk'ün değerlerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyorum. Akıl ve bilim yolunda daha aydınlık, dogmalardan, basmakalıp düşüncelerden uzak bir ülke idealine yaklaşıyor olmamız gerekiyor" diye konuştu. Şeker, İstanbul'un fiilen işgal edildiği günden kurtulduğu güne kadar olan üç yıllık dönemi sinema film yapacağı bir proje üstüne çalıştığını ve Fenerbahçe'nin işgal kuvvetlerine karşı en büyük zaferlerinden biri olan "General Harington Kupası" maçını sinemaya taşıyacağı projenin korona virüsü nedeniyle ön hazırlık çalışmalarının ve çekimlerin ertelendiğini söyledi. - İSTANBUL