Son Dakika Haberleri: Yönetmen Mustafa Karadeniz, Atatürk Üniversitesi'nde

Yönetmen Mustafa Karadeniz, Atatürk Üniversitesi'nde

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15.Uluslararası Kar Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde yönetmen Mustafa Karadeniz, öğrencilerle buluştu.

Yönetmen Mustafa Karadeniz, Atatürk Üniversitesi'nde, System.String[]
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 15.Uluslararası Kar Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde yönetmen Mustafa Karadeniz, öğrencilerle buluştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Sanatları Merkezinde gerçekleşen etkinlikte yönetmen ve yapımcı Mustafa Karadeniz, Atatürk Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Çınar filmi gösteriminin de yapıldığı söyleşide filmin gerçek bir yaşam mücadelesini anlattığını dile getiren Karadeniz, 'Hikayenin yüzde 70'i benim yaşadığım, yüzde 30'u ise Sarıkamış'ta yaşanmış gerçek bir hikaye. Sarıkamış'ın soğuğunda ilkokul birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar annem beni her gün 3 kilometre sırtında taşımış. Bu film tek bir annenin bile gönlünde ışık yaksa bana yeter, benim bütün gayem bu' şeklinde konuştu.

Çekimlerin çok zor şartlar altında gerçekleştiğini anlatan Mustafa Karadeniz 'çekimleri Sarıkamış'ta eksi 45 derecede gerçekleştirdik. Çekim sırasında 2 kere donma tehlikesi geçirdik. Bazen vazgeçmeyi, bırakmayı bile düşündüm. Ama bu zorlukları görünce "insanlar burada nasıl yaşıyorlar, hangi mücadeleleri veriyor, bunu tüm dünyaya göstermem lazım" motivasyonuyla filmi tamamladık' dedi.

Birçok klip ve reklam çalışması bulunan Mustafa Karadeniz, gönlünde yatan aslanın sinema olduğunu belirtti. Karadeniz, yönetmenliğini yaptığı ilk sinema filmi olan Çınar'ın, Kültür Bakanlığı ve Türk Hava Yolları tarafından desteklendiğini ve gerek ulusal gerek uluslararası birçok ödül aldığını ifade etti.

Söyleşinin ardından yönetmen Mustafa Karadeniz'e Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Abdulkadir Atik tarafından ödül takdim edildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

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