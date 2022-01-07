Üye Girişi
Yönetmen Oliver Laxe, sinemanın kendisi için bir keşif yolculuğunu söyledi - Son Dakika

Yönetmen Oliver Laxe, sinemanın kendisi için bir keşif yolculuğunu söyledi

07.01.2022 12:14

İspanyol asıllı ödüllü yönetmen Oliver Laxe, eserlerinde gelenek ve moderni kullanmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bir sinemacı olarak benim içimde, geleneğin ve modernitenin ordusu savaşıyor.

İspanyol asıllı ödüllü yönetmen Oliver Laxe, eserlerinde gelenek ve moderni kullanmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyleyerek, "Bir sinemacı olarak benim içimde, geleneğin ve modernitenin ordusu savaşıyor. Bu savaş benim sanatımın bir kısmını ortaya çıkarıyor." dedi.

İlk uzun metrajlı filmi "Hepiniz Kaptansınız" ile prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI ödülü alan, uluslararası birçok festivalden de ödüllerle dönen Laxe, çektiği filmlerdeki yaklaşımını, Türkiye'de film çekme hayalini ve sinemaya ilişkin düşüncelerini AA muhabirine değerlendirdi.

Fransa'da dünyaya gelen Laxe, sinemacı kimliğiyle kendisini insanlığa karşı bir aktarıcı olarak gördüğünü belirterek, "Bir sinemacı olarak benim içimde, geleneğin ve modernitenin ordusu savaşıyor. Bu savaş benim sanatımın bir kısmını ortaya çıkarıyor. Kendimle ilişkilendirdiğim duyguları aktarmak istiyorum. Sanırım ben kırılganların askeriyim. Güzellik de çoğu zaman kırılganlıktır. Biz bu anlamda film yaparak, yok olacağını bildiğiniz bir şeyi yakalamaya ve paylaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Film yaparken, film izlememe orucu tutarsın"

Sinemanın kendisi için bir ayna olduğunun altını çizen yönetmen, şu bilgileri verdi:

"Sinema, neyin ne olduğunu bilmeme yardımcı oluyor. Benim sinemacı olarak yolculuğum aslında kendimi keşfetme yolculuğu. Çok fazla film izledim. Ama sinemayı takip etmiyorum. Festivallere gittiğimde ve seyahate çıktığımda film izlerim. Bunu biraz yemek yemeye benzetiyorum. Film yapmaya başladığında başka filmleri izlememe orucu tutarsın. Onun tadının kalmasını istemezsin."

Laxe, "avangart" kavramının geleneğin tam tersi anlamına geldiğine işaret ederek, "Avangart geleneği geleceğe taşır. Günümüzde sinema ya da sanat yapmak aslında bunun için kullanılır. Bence sinema, geleneğin büyük ve önemli olduğu ülkelerde bu çağa en güzel cevaptır. Sanatçılar ve gelenekler arasındaki ayrılığın nedenlerinden biri de bu sanatın (sinemanın) nefes almaması ve titreşmemesidir. Doğmadan önce biraz ölümdür." değerlendirmesinde bulundu.

"Sanat eserini hissetmek zorundayız"

Türkiye'nin geleneksel bir yapıya sahip olduğunu kaydeden yönetmen Laxe, sanatta geleneğin çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Oliver Laxe, Türkiye'de de film yapmak istediğini sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti:

"Türkiye dünyanın merkezlerinden biri. Benim için mükemmel olur. Burada ve İran'da gelenek çok önemli. Ben gelenekle bir bağ hissediyorum. Çünkü ben kırsaldan bir adamım. Ailem Endülüs kırsalından geliyor. Yani köylüleri, çalışan insanları gördüğümde, kendimi evimde gibi hissediyorum. Benim film tarzım da böyle."

Bir sanat eserini ya da filmi, anlamaktan öte hissetmek gerektiğini söylen Laxe, "Maalesef biz sanat eserini anlamaya çalışıyor, anlamamız gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz ve bence bu bir hata. Anlamak zorunda değiliz. Aslında hissetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kasım ayında gerçekleşen "7. Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali"nde gösterilen "Mimozalar" filmini izleyenlerin anlamadığını aktaran Laxe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı izleyicilerin filmimi anlamadığını biliyorum. Yani biraz kaybolmuş gibiydiler ve bazı seyircilerin anlamasalar bile bir şeyler hissettiklerini de biliyorum. Ancak onlar da sinemadaki bu duyusal yaklaşıma açıklar. Ben gerçekten bir kültürün mükemmelliğini ve bunun arkasındaki değerleri çağrıştıran bir film yapmak istedim. Film ile izleyicinin gördüğü arasında bir gizem var. Bir şey olur ve film izleyiciyi değiştirebilir. Filmin izleyicilerde bunu yapıp yapmadığını bilmiyorum ama niyetim seyircinin kalbini açmaktı sadece. Sonuç olarak eğer bir kalp açmak ya da birini uyandırmak istiyorsan kendin uyumamalısın."

Yönetmen Oliver Laxe, sinemanın kendisi için bir keşif yolculuğunu söyledi
Yönetmen Oliver Laxe, sinemanın kendisi için bir keşif yolculuğunu söyledi
Yönetmen Oliver Laxe, sinemanın kendisi için bir keşif yolculuğunu söyledi

YORUMLAR
500

Yönetmen, Türkiye, Oliver, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yönetmen Oliver Laxe, sinemanın kendisi için bir keşif yolculuğunu söyledi - Son Dakika


ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı         
12:54
Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler! Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!         
12:48
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 156 kişi vefat etti, 68 bin 413 yeni vaka tespit edildi         
20:04
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42

Son Dakika Haberleri
12:54 ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı
12:49 TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı
12:47 Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!
12:47 Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 13:04:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yönetmen Oliver Laxe, sinemanın kendisi için bir keşif yolculuğunu söyledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement