Yönetmen Özpetek'e Venedik'te ödül

Hayatını uzun yıllardır İtalya'da sürdüren Türk yönetmen Ferzan Özpetek, Venedik Film Festivali kapsamında yapılan Film Müziği Yıldızları (Soundtrack Stars Award) Özel Ödülü'ne layık görüldü.



76. Venedik Film Festivali'nin resmi programında yer almasa da festival çerçevesinde düzenlenen Film Müziği Yıldızları Ödülü, filmlerinde müziği etkili biçimde kullanmasıyla bilinen yönetmen Özpetek'e verildi.

Jürinin yaptığı değerlendirmede, filmleri kadar çalışmalarında kullandığı müziklerle de beğeni toplayan Özpetek Film Müziği Yıldızları Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Özpetek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugüne kadar pek çok ödül aldığını ancak film müziklerine yönelik verilen bu ödülün farklı bir anlamı olduğunu söyledi.

Usta yönetmen, bu alanda da takdir ediliyor olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özpetek'e Venedik'te yoğun ilgi



Bu arada, Özpetek'in Venedik Bienali için yaptığı "Venetika" isimli enstalasyonu (yerleştirme sanatı) da büyük ilgi görüyor.



Kasia Smutniak'ın rol aldığı, Sezen Aksu'nun müziğinden oluşan Venetika enstalasyonu için bir İtalyan firmasının sponsorluğunda dün özel gösterimin yapıldığını aktaran Özpetek, "Venedik tabi tarih boyunca pek çok kültürle etkileşimde bulunmuş bir yer. Osmanlı ile Türklerle de çok etkileşime girmiş bir yer. Ben de Venedik'i, bu kentin ayrılmaz parçası olan suyun üzerine herkesin kendinden bir şey bulabileceği yansımalarla anlatmaya çalıştım." diye konuştu.