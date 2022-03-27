Yönetmen Özpetek'in "Venetika" enstalasyonu Roma'da sergilenmeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Yönetmen Özpetek'in "Venetika" enstalasyonu Roma'da sergilenmeye başladı

27.03.2022 23:14

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in "Venetika" isimli enstalasyon çalışması Roma'da sergilenmeye başladı.

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in "Venetika" isimli enstalasyon çalışması Roma'da sergilenmeye başladı.

Özpetek'in 2019'da 58. Venedik Bienali için tasarladığı, Venedik'i oyuncu Kasia Smutniak'ın sudaki performansı ve Sezen Aksu'nun sesi eşliğinde, kentten imgelerle anlattığı "Venetika" isimli enstalasyon çalışması, başkent Roma'nın önde gelen modern sanat müzelerinden Maxxi'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Kuratörlüğünü Giovanna Zabotti'nin üstlendiği, 7x7 metre ölçülerinde, içi Venedik kentinin köprülerine atıfla ahşapla döşenmiş kırmızı bir küp içinde sergilenen enstalasyonun açılışına Yönetmen Özpetek de katıldı.

Özpetek, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Venedik'i ilk gördüğünde çok etkilendiğini belirterek, "Venedik'i nasıl tanıdım? 17 yaşındaydım. Annemle gelmiştim ilk defa. Venedik'i görmek beni çok etkilemişti yani hayal gibi geliyordu bana her şey. Ondan sonra festival için birçok kere gittim. Yarışmaya gittim, jüri oldum. Hep Venedik'te dolaştım, Venedik'i tanımaya başladım, Venedik'le ilişkim uzun yıllardır sürüyor." dedi.

Bu çalışmanın aslında 3 yıl önce ortaya çıktığını, o dönem Venedik Bienali'nden Giovanna Zabotti'nin kendisine böyle bir çalışma için teklifte bulunduğunu aktaran Özpetek, "Giovanna beni aradı ve dedi ki; 'biz 3 tane heykeltıraştan ve dünya çapında bir yönetmenden Venedik'i anlatmalarını istiyoruz. Sizden de 1 ile 5 dakika arasında bir film yapmanızı istiyoruz Venedik üzerine' dedi. Ben de 'yapamam çünkü şu an Madame Butterfly'ı hazırlıyorum. Benim için çok zor' dedim." ifadelerini kullandı.

Özpetek, Zabotti ile bu proje için konuşurlarken, anlaşmalarının fikirlerinin örtüşmesiyle olduğunu şöyle anlattı:

"Ben kendisine benden sonra arayacağı yönetmene söyler diye bir fikir verdim: 'Venedik'i suyun içinde bir kadın olarak görüyorum. Venedik, çok güzel bir kadın gibi. Mesela Kasia Smutniak gibi birisini görüyorum. Suyun içinde kayboluyor tekrar çıkıyor, tekrar kayboluyor ve Venedik'in imajları geçiyor üzerinden, böyle bir şey düşündüm' dedim. Bana Giovanna Zabotti dedi ki; Venedik Pavyonu tamamıyla su içinde olacak. Öyle deyince dedim ki bunda bir kader durumu var, hoş bir tesadüf var, 'yapacağım' dedim. Pazar-pazartesi tatildi opera. Bunu hazırladım, yaptım. Müthiş bir olay oldu."

Enstalasyonda kullandığı müzik için ise Sezen Aksu'yu aradığını belirten Özpetek, "Sezen'e 'Böyle böyle bir enstalasyon yapıyorum, senin sesine ihtiyacım var' dedim. Bana müziği hediye etti. Karşı Pencere'de söylediği o sesi aldım koydum." diye konuştu.

Enstalasyonda performans sergileyen Kasia Smutniak ile ilgili de Özpetek, "Kasia Smutniak, benim için çok güzel bir kadın. Venedik de benim için güzel bir kadını temsil ediyor. O yüzden de benim çok sevdiğim bir oyuncu. Kalbimin dostu. Çok yakınım benim. İşte Zerrin Tekindor, Kasia Smutniak gibi birçok oyuncunun ismini söyleyebilirim çok yakın olduğum. Güzelliği ve karakteriyle her şeyiyle o nedenle Kasia'yı seçtim." yorumunu yaptı.

"Buradan başka şehirlere de gidecek"

"Venetika" enstalasyonunun Kovid-19 salgını sebebiyle başka yerlerde sergilenmesinin zaman aldığına işaret eden Ferzan Özpetek, "Birçok şehre gidecekti ama gidemedi çünkü karantina, Kovid çıktı. Bugün Maxxi'de olmak benim için büyük bir şey, büyük gurur, beni çok mutlu etti. Buradan başka şehirlere de gidecek. Milano, İstanbul en büyük isteklerimizden. Benim en çok istediğim şey; bu enstalasyonun İstanbul'a gitmesi." dedi.

Bu arada, Özpetek, Türkiye'de 25 Mart'ta gösterime giren son filmi "Şans Tanrıçası" ile ilgili aldığı geri dönüşlerden son derece memnun olduğunu belirtti.

Özpetek'in "Venetika" enstalasyonu 30 Nisan'a kadar Maxxi müzesinde gezilebilecek.

Yönetmen Özpetek'in Venetika enstalasyonu Roma'da sergilenmeye başladı
Yönetmen Özpetek'in Venetika enstalasyonu Roma'da sergilenmeye başladı
Yönetmen Özpetek'in Venetika enstalasyonu Roma'da sergilenmeye başladı

YORUMLAR
500
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur: Kanunda her şeyin tanımı var, internet medyasının yok Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur: Kanunda her şeyin tanımı var, internet medyasının yok Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu Beyin cerrahı hasta çocuklar için yönetmen koltuğuna oturdu

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yönetmen Özpetek'in 'Venetika' enstalasyonu Roma'da sergilenmeye başladı - Son Dakika


Son Dakika
01:28 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na seslendi: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla
01:16 Erzincan-Erzurum karayolunda yolcu otobüsü şarampole uçtu: 1 ölü, 33 yaralı
01:13 6 muhalefet liderinin ikinci görüşmesi sona erdi! İşte gündeme getirilen konu başlıkları
01:00 Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe, Etiler'de kameralara yakalandı! Lüks cipinin fiyatı şaşkınlık yarattı
00:58 Sancaktepe Belediye Başkanı, Halk Ekmek paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu!
00:30 Oscar Ödülleri 94. kez sahiplerini buluyor! İşte bu gecenin adayları
00:27 Türk bayrağını yerine asmak için Uludağ'a tırmanıp mahsur kalan 3 genç ekipler tarafından kurtarıldı
00:00 Futbolcular tekme tokat kavga etti! Elazığ'daki karşılaşmada toplam 18 kırmızı kart çıktı
23:29 Bayern Münih'te bir dönem bitiyor! İşte Robert Lewandowski'nin gideceği yeni takım
23:22 İstanbul'un göbeğinde saatlerdir devam eden elektrik kesintisi vatandaşı isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 02:49:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yönetmen Özpetek'in "Venetika" enstalasyonu Roma'da sergilenmeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement