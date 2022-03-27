Yönetmen Özpetek'in "Venetika" enstalasyonu Roma'da sergilenmeye başladı - Son Dakika

İtalya'da yaşayan Türk yönetmen Ferzan Özpetek'in "Venetika" isimli enstalasyon çalışması Roma'da sergilenmeye başladı.

Özpetek'in 2019'da 58. Venedik Bienali için tasarladığı, Venedik'i oyuncu Kasia Smutniak'ın sudaki performansı ve Sezen Aksu'nun sesi eşliğinde, kentten imgelerle anlattığı "Venetika" isimli enstalasyon çalışması, başkent Roma'nın önde gelen modern sanat müzelerinden Maxxi'de sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Kuratörlüğünü Giovanna Zabotti'nin üstlendiği, 7x7 metre ölçülerinde, içi Venedik kentinin köprülerine atıfla ahşapla döşenmiş kırmızı bir küp içinde sergilenen enstalasyonun açılışına Yönetmen Özpetek de katıldı.

Özpetek, açılışta AA muhabirine yaptığı açıklamada, Venedik'i ilk gördüğünde çok etkilendiğini belirterek, "Venedik'i nasıl tanıdım? 17 yaşındaydım. Annemle gelmiştim ilk defa. Venedik'i görmek beni çok etkilemişti yani hayal gibi geliyordu bana her şey. Ondan sonra festival için birçok kere gittim. Yarışmaya gittim, jüri oldum. Hep Venedik'te dolaştım, Venedik'i tanımaya başladım, Venedik'le ilişkim uzun yıllardır sürüyor." dedi.

Bu çalışmanın aslında 3 yıl önce ortaya çıktığını, o dönem Venedik Bienali'nden Giovanna Zabotti'nin kendisine böyle bir çalışma için teklifte bulunduğunu aktaran Özpetek, "Giovanna beni aradı ve dedi ki; 'biz 3 tane heykeltıraştan ve dünya çapında bir yönetmenden Venedik'i anlatmalarını istiyoruz. Sizden de 1 ile 5 dakika arasında bir film yapmanızı istiyoruz Venedik üzerine' dedi. Ben de 'yapamam çünkü şu an Madame Butterfly'ı hazırlıyorum. Benim için çok zor' dedim." ifadelerini kullandı.

Özpetek, Zabotti ile bu proje için konuşurlarken, anlaşmalarının fikirlerinin örtüşmesiyle olduğunu şöyle anlattı:

"Ben kendisine benden sonra arayacağı yönetmene söyler diye bir fikir verdim: 'Venedik'i suyun içinde bir kadın olarak görüyorum. Venedik, çok güzel bir kadın gibi. Mesela Kasia Smutniak gibi birisini görüyorum. Suyun içinde kayboluyor tekrar çıkıyor, tekrar kayboluyor ve Venedik'in imajları geçiyor üzerinden, böyle bir şey düşündüm' dedim. Bana Giovanna Zabotti dedi ki; Venedik Pavyonu tamamıyla su içinde olacak. Öyle deyince dedim ki bunda bir kader durumu var, hoş bir tesadüf var, 'yapacağım' dedim. Pazar-pazartesi tatildi opera. Bunu hazırladım, yaptım. Müthiş bir olay oldu."

Enstalasyonda kullandığı müzik için ise Sezen Aksu'yu aradığını belirten Özpetek, "Sezen'e 'Böyle böyle bir enstalasyon yapıyorum, senin sesine ihtiyacım var' dedim. Bana müziği hediye etti. Karşı Pencere'de söylediği o sesi aldım koydum." diye konuştu.

Enstalasyonda performans sergileyen Kasia Smutniak ile ilgili de Özpetek, "Kasia Smutniak, benim için çok güzel bir kadın. Venedik de benim için güzel bir kadını temsil ediyor. O yüzden de benim çok sevdiğim bir oyuncu. Kalbimin dostu. Çok yakınım benim. İşte Zerrin Tekindor, Kasia Smutniak gibi birçok oyuncunun ismini söyleyebilirim çok yakın olduğum. Güzelliği ve karakteriyle her şeyiyle o nedenle Kasia'yı seçtim." yorumunu yaptı.

"Buradan başka şehirlere de gidecek"

"Venetika" enstalasyonunun Kovid-19 salgını sebebiyle başka yerlerde sergilenmesinin zaman aldığına işaret eden Ferzan Özpetek, "Birçok şehre gidecekti ama gidemedi çünkü karantina, Kovid çıktı. Bugün Maxxi'de olmak benim için büyük bir şey, büyük gurur, beni çok mutlu etti. Buradan başka şehirlere de gidecek. Milano, İstanbul en büyük isteklerimizden. Benim en çok istediğim şey; bu enstalasyonun İstanbul'a gitmesi." dedi.

Bu arada, Özpetek, Türkiye'de 25 Mart'ta gösterime giren son filmi "Şans Tanrıçası" ile ilgili aldığı geri dönüşlerden son derece memnun olduğunu belirtti.

Özpetek'in "Venetika" enstalasyonu 30 Nisan'a kadar Maxxi müzesinde gezilebilecek.