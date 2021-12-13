Yönetmen Reis Çelik öğrencilerle buluştu - Son Dakika

Yönetmen Reis Çelik, 10. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Reis Çelik, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen "Film yapma hayali" konulu söyleşide, öğrencilere film yapma hikayelerini anlattı.

Düşünmenin kolay olduğunu anlatan Çelik, "Hayal etmek çok kolaydır. Bir filmi düşünmek, yazmak, çizmek de kolaydır ama o filmi heyecanlanıp çekmeye niyetlendiğiniz zaman karşınıza çıkacak olan şeyler aslında sizin o yolu alıp alamayacağınızın parametresini oluşturur." dedi.

Çelik, insanı diğer canlılardan ayıran farkın düşünme, heyecan ve hayal etme arzusu olduğunu anlatarak, "Biz düşünen ve kültür üreten varlıklarız. Diğer canlılardan bir farkımız yok sadece sanat ürettiğimiz, bir eser ürettiğimiz zaman ayırt edilebiliyoruz." diye konuştu.

Filmleri hakkında öğrencilere bilgi veren Çelik, şöyle devam etti:

"Saz çalıp, türkü söylerim ama şu ozan gibi olmak istiyorum veya yazıyorum şu yazar gibi olmak istiyorum demedim. Yılmaz Güney'i çok seviyorum ama Yılmaz Güney olmak istiyorum demedim. Kendi aklımdaki şeyleri üretmek istedim onun için de yol aradım, tüm filmlerimde o yolu aradım halen de arıyorum. Hepimiz okurken kendimizi eğitirken hayal ederken içimizde bir heyecan olmadan bunu yapamayız. Bu heyecanımızın sonucuna nasıl ulaşırız konusu en önemli konudur o da insanın biriktirmeye başlamasıdır. İnsan hangi alanda kendini geliştirmek istiyorsa ne yapmak istiyorsa insanın biriktirmeye başlaması gerekiyor. Biriktirmeden bunu yapamıyorsunuz. Eğer bir köylüyle, şehirliyle, burjuva patronla, mankenle, katille, üç kağıtçıyla bir şey yapmak istiyorsanız ilk önce kütüphanenizi oluşturmanız lazım."

Çelik, film çekebilme veya bir roman yazama heyecanını hayata geçirmek için biriktirmekten başka bir seçenek olmadığını aktararak, "(Hayatımı anlatsam roman olur) bu en çok duyduğumuz şeydir. İnanın bana şurada kaç kişiysek hepimizin yaşadığı her şey bir roman, film olabilir. 'Bundan film olmaz' diye bir kavram tanımıyorum. Eğer biriktirmişseniz zenginleştirebilirsiniz yoksa orada kalırsınız. Hepimizin hikayesi bir film, belgesel, roman, şiir olabilir ama bunun temel kriteri insanın kendini yetiştirmesi ve birikimini çoğaltmasıdır." ifadelerini kullandı.