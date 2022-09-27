Mahsun Kırmızıgül, "Prestij Meselesi" filminin çekimlerine başladı - Son Dakika
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Mahsun Kırmızıgül, "Prestij Meselesi" filminin çekimlerine başladı

27.09.2022 13:16
Mahsun Kırmızıgül, "Prestij Meselesi" filminin çekimlerine başladı

Yönetmen, senarist ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, hikayesi ve senaryosu kendisine ait "Prestij Meselesi" adlı yeni filminin çekimlerine başladı.

Yönetmen, senarist ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, hikayesi ve senaryosu kendisine ait "Prestij Meselesi" adlı yeni filminin çekimlerine başladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, filmde, müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun 1990-1993'te Anadolu'nun dört bir yanından bulduğu yetenekli genç müzisyenleri keşfetmesi ve Prestij Müzik ailesinin doğuşu işlenecek.

Haluk Levent, Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül'ün müzik kariyerlerine başlama hikayelerinin anlatılacağı filmin yapımcılığını Boyut Film- Murat Tokat üstleniyor.

Çekimleri İstanbul ve Almanya'da gerçekleştirilecek yapımın, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Orta Doğu'da gösterime girmesi planlanıyor.

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Kaynak: AA

Mahsun Kırmızıgül, Prestij Müzik, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahsun Kırmızıgül, 'Prestij Meselesi' filminin çekimlerine başladı - Son Dakika

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