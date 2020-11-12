Yönetmen Seyid Çolak'ın ödüllü filmi 'Kapan' 13 Kasım'da seyirciyle buluşacak - Son Dakika

YÖNETMENLİĞİNİ Seyid Çolak'ın yaptığı "Kapan" filmi festival yolculuğunun ardından 13 Kasım'da vizyona girecek.

Dünya prömiyerini yaptığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde büyük övgü alan ve yarıştığı çeşitli film festivallerden "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" gibi bir çok ödül alan Seyid Çolak'ın yönetmenliğini yaptığı "Kapan" filmi 13 Kasım'da sinemaseverlere buluşacak. Festival yolculuğunun ardından vizyona girecek olan "Kapan" filminin başrollerinde Onur Dilber, Sami Aksu, Münibe Millet ile Serkan Altıntaş'ın yer aldığı film, bir adada balıkçılıkla geçinen beş arkadaşın, aralarından birinin kaybolması ve vahşi bir kurdun ortaya çıkmasıyla adada yaşadıklarını konu alıyor. Genç yönetmenin ilk uzun metrajı olan, gizem, gerilim ve dram türünün bir arada aktarıldığı film 3. Uluslararası Nepal Film Festivali'nde "En İyi Film", 5. Uluslararası Saidia Film Festivali'nde "En İyi Film", 9. Uluslararası Malatya Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" (Seyid Çolak) ve "En İyi Müzik" (Ali Saran), 7. Uluslararası Antakya Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" (Seyid Çolak) gibi bir çok festivalden çeşitli ödüller almıştı. Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın üstlendiği, senaryosunu Güven Adıgüzel ile birlikte kaleme aldığı "Kapan" filmi Başka Sinema dağıtımıyla gösterime girecek.