Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi

Başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaibrahimgil, önceki gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve eşini ağırladı. Tatilde rahatlığın dozunu kaçıran Çetin, bir ara herkesin içinde mayosunu değiştirdi.
Takvim'de yer alan habere göre, uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı. Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, uluorta mayosunu değiştirdi. Çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin'in rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.
Yönetmen Sinan Çetin ile Rebekka Çetin'in evliliğinden dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin de bir taşın üzerinde çırılçıplak poz vermiş ve kısa sürede gündem olmuştu.
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