Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi

Görenler anlam veremedi! Efsane boksör için yapılan heykel büyük tepki çekti

Başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaibrahimgil, önceki gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve eşini ağırladı. Tatilde rahatlığın dozunu kaçıran Çetin, bir ara herkesin içinde mayosunu değiştirdi.

ÇIRILÇIPLAK GÖRÜNTÜLENDİ

Takvim'de yer alan habere göre, uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı. Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, uluorta mayosunu değiştirdi. Çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin'in rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.

Yönetmen Sinan Çetin 2017 yılında da Bodrum'daki ıssız bir koyda yine çırılçıplak görüntülenmişti.

OĞLU DA ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Yönetmen Sinan Çetin ile Rebekka Çetin'in evliliğinden dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin de bir taşın üzerinde çırılçıplak poz vermiş ve kısa sürede gündem olmuştu.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi