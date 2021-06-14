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Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi - Son Dakika

Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi

14.06.2021 11:20

Tatilini Bodrum'da sürdüren ünlü yönetmen Sinan Çetin, teknede ulu orta yerde üstünü değiştirirken çırılçıplak görüntülendi. Geçtiğimiz gün yine Çetin'in oğlu Rafael Cemo'nun çıplak fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüştü.

Başarılı şarkıcı Nil Karaibrahimgil, tatil sezonunu ailesiyle Bodrum'da açtı. Karaibrahimgil, önceki gün teknesinde arkadaşı Sinan Çetin ve eşini ağırladı. Tatilde rahatlığın dozunu kaçıran Çetin, bir ara herkesin içinde mayosunu değiştirdi.

ÇIRILÇIPLAK GÖRÜNTÜLENDİ

Takvim'de yer alan habere göre, uzun bir deniz keyfi yapan yönetmen Çetin, sudan çıkıp kurulandı. Nil Karaibrahimgil'in yanı sıra teknedeki diğer iki kadına da aldırış etmeyen Sinan Çetin, uluorta mayosunu değiştirdi. Çırılçıplak görüntülenen Sinan Çetin'in rahatlığı görenleri şaşkına çevirdi.

Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi

Yönetmen Sinan Çetin 2017 yılında da Bodrum'daki ıssız bir koyda yine çırılçıplak görüntülenmişti.

OĞLU DA ÇIRILÇIPLAK POZ VERDİ

Yönetmen Sinan Çetin ile Rebekka Çetin'in evliliğinden dünyaya gelen Rafael Cemo Çetin de bir taşın üzerinde çırılçıplak poz vermiş ve kısa sürede gündem olmuştu.

Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi

Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi

Nil Karaibrahimgil, Sinan Çetin, Yönetmen, Bodrum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)
  • Coronaci : Yav sizene adamin ozel yati istedigini yapar kafayi yemissiniz her haraketini size gore ayarlamak zorundami... Cevap Yaz 14 28 Yayından Kaldır
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