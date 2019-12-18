Yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti - Son Dakika Magazin

Yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

6 saat önce

12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran'ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi.

Yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti, System.String[]

12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran'ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi. Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.

Bandırma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:02 
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