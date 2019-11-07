Son Dakika Haberleri: Yönetmen Yeniay üniversite öğrencileri ile buluştu
Son Dakika Güncel Yönetmen Yeniay üniversite öğrencileri ile buluştu

Yönetmen Yeniay üniversite öğrencileri ile buluştu

8 saat önce

Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Saydam Yeniay, Dicle Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Yönetmen Yeniay üniversite öğrencileri ile buluştu, System.String[]

Devlet Tiyatrosu sanatçısı, oyuncu ve yönetmen Saydam Yeniay, Dicle Üniversitesi'ni ziyaret ederek öğrencilerle söyleşi gerçekleştirdi.


Yaklaşık 5 yıl Diyarbakır'da tiyatro yaptıktan sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu'na giden, birçok oyuna oyuncu ve yönetmen olarak katılan Yeniay, 2019 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye koyduğu Kosovalı Peer Gynn oyunuyla başta en iyi yönetmen ödülü olmak üzere birçok dalda ödülleri topladı. Yıllar sonra ilk görev yeri olan Diyarbakır'a Devlet Tiyatrosu'nda 11 Kasım tarihinden itibaren sahnelenmeye başlayacak olan 'Kurtlar Sofrası' oyununu yönetmek üzere gelen Yeniay, Dicle Üniversitesindeki tiyatro kulüpleri öğrencilerinin söyleşi isteğini kabul ederek, Kültür ve Kongre Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.


1988 yılında Hacettepe Üniversitesi, Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olur olmaz ilk açılışını yaptıkları Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktığını belirten Yeniay, "Devlet Tiyatrosu sanatçısı kimliğimle yönettiğim ilk oyunum Sevgili Doktoru Dicle Üniversitesi Tiyatro Kulübü'nde yaptım. Birçok ilkleri yaşadığım bu güzel şehrin, her zaman hayatımda özel bir yeri oldu. Başta bu organizasyonu gerçekleştiren 31 yıllık dostum Remzi Yardımcı'ya, emeği geçenlere ve söyleşiye katılan herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" dedi.


Söyleşi, soru cevapların ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - DİYARBAKIR

Devlet Tiyatroları, Yönetmen, Yeniay, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:48 Kaynak: İHA
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