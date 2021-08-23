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YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika

YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI

23.08.2021 17:47

YAPIMCI, yönetmen ve senarist Yücel Çakmaklı, vefatının 12'inci yılında Zincirlikuyu'daki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

YAPIMCI, yönetmen ve senarist Yücel Çakmaklı, vefatının 12'inci yılında Zincirlikuyu'daki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

İstanbul'da 2009 yılında yaşamını yitiren Yücel Çakmaklı mezarı başında anıldı. Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki anma törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sinema camiasından dostları ve sevenleri katıldı. Çakmaklı'nın mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi.

ZİKRE DEĞER ÖNEMLİ BİR İSİMDİR

Törende konuşan Coşkun Yılmaz, yaklaşık 60 yıllık sinema tarihinde Yücel Çakmaklı'nın yönetmen, yapımcı ve senarist olarak farklı alanlardaki hizmetleriyle, dizileriyle çok önemli bir yeri olduğunu söyledi. Dr. Yılmaz, Şüphesiz Yücel Çakmaklı'yı sadece bir yönetmen olarak değerlendirmek doğru değildir. O aslında Türk sinemasının Türk kültürü, Türk tarihi, Türk irfanı ve hikmetiyle buluşması konusunda önemli çığır açan ve önemli hizmetlere imza atan bir isimdir. Sadece eserleriyle değil, yetiştirmiş olduğu talebeleriyle sinema vadisindeki etki alanıyla, tesirleriyle gelecek yıllarda da konuşulacak zikre değer önemli bir isimdir dedi.

BENİM İÇİN SİNEMA KAPISINI AÇMIŞ OLDU

Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, Yücel Çakmaklı'nın hayatında çok önemli bir yer kapladığını ifade etti. Kamera ile tanışmasına vesile olan kişinin Çakmaklı olduğunu belirten Alptekin, Yücel Ağabeyimdir. Ben ilk başlarda rol almak istemedim, o zamanlar mankenlik yapıyordum, gençtim ve biraz gaflet ve delalet içindeydim. İstemedim ama 'Gel oyna' diye iki üç kere teklif etti. Onun ısrarlarına dayanamayarak oynadım, iyi ki de oynamışım. Benim için sinema kapısını açmış oldu. Hayranlık duyduğum, küçükken seyrettiğim insanlarla birlikte aynı filmde oynamak benim için çok keyifliydi. Orhan Gazi'yi canlandırmak benim için çok önemliydi, Allah'ın bir lütfuydu. Yani Yücel Ağabey ile tanışmam benim dönüm noktamdı. İslamiyet ile tanışmama, İslamiyet tohumlarımı üzerime atmama o vesile oldu. Ondan sonra da Rabbim nasip etti, daha sonraki yıllarda İslamiyet'le daha iyi şereflendim. Ama ilk tohumları atan Yücel Ağabeyimdir. Filmin dışında çok güzel sohbetler ediyor, ailece de görüşüyorduk. İyi ki onu tanımışım, iyi ki bana o rolü teklif etmiş diye konuştu.

TÜRK İNSANININ GÖNLÜNDE SONSUZA KADAR SEVGİSİ SÜRECEK BİR SİNEMACI

Yönetmen Nazif Tunç, Türk sinemasına manevi gerçekçilik anlamında halkımızın hasretini duyduğu birtakım derin ve güzel duygular bahşetti. Yeryüzünde ve Türk insanının gönlünde sonsuza kadar sevgisi sürecek bir sinemacı. Sinema bizim yitik ilimlerimizden, kayıp sanatlarımızdan birisi. Müslüman bu sanatı bulmaya çalışınca en güzele ulaşmanın da hakikate, hakka ve estetiğe sanatla ulaşmanın da yolunu bulmuş olacaktır. Bunu bize ilk gösterenlerden biri Yücel Çakmaklı oldu. Allah razı olsun, ruhu şad olsun ifadelerini kullandı.

YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI
YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI
YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI
YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI
YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI
YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI
YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI

Yücel Çakmaklı, Zincirlikuyu, Yönetmen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YÖNETMEN YÜCEL ÇAKMAKLI MEZARI BAŞINDA ANILDI - Son Dakika


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