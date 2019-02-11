Yönetmenlerle Buluşma Serisi Devam Ediyor

İstanbul Modern Sinema'da Türkiye'nin güncel sinema kültüründe sanatsal kimliği ve özgün yaklaşımlarıyla öne çıkan yönetmenlerin konuk olduğu buluşma serisi SİYAD işbirliği ve Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla devam ediyor.

Serinin altıncı konuğu, 1990'lar Türkiyesi'nin erkek egemen sinema ikliminde karakterleri, hikâyeleri ve görsel diliyle hem yeni bir bakış açısı getiren hem de ardından gelen kadın yönetmenlere ışık tutan Yeşim Ustaoğlu olacak.

Yeşim Ustaoğlu'nun altı uzun metrajı ve dört kısa filminin gösteriminin gerçekleşeceği programda, yönetmenin 1994'te çektiği ilk uzun metrajlı filmi olan İz, Bulutları Beklerken (2004),San Sebastian Film Festivali'nde Altın İstiridye (En İyi Film) ve Gümüş İstiridye (En İyi Kadın Oyuncu – Tsilla Chelton) ile ödüllendirilen Pandora'nın Kutusu (2008), Abu Dhabi, Split Mediterranean film festivallerinde "En İyi Film", Moskova, Tokyo, Pune festivallerinden de "En İyi Kadın Oyuncu" dallarında ödüller kazanan Araf (2012) ve son filmi Tereddüt (2016) izlenebilecek.

Güneşe Yolculuk 20. yılında izleyiciyle buluşuyor

Ustaoğlu'nun 20 yıl önce çektiği ikinci filmi Güneşe Yolculuk'un restore edilmiş dijital versiyonu da ilk kez Yönetmenlerle Buluşma programında izleyiciyle buluşacak. Film yurtiçindeki ödüllerle birlikte yarıştığı Berlin Film Festivali'nden En İyi Avrupa Filmi ve Barış Ödülüyle dönmüştü. Araf filminin kamera arkasını takip eden belgesel Dumanlı Kentin Puslu Çocukları ve Sırtlarındaki Hayat (2004) belgeselinin daha önce gösterime girmemiş uzun versiyonu da programda yer alıyor.

Ustaoğlu ile söyleşi

Program kapsamında Yeşim Ustaoğlu'nun sineması ve yönetmenliği üzerine bir söyleşi de olacak. Sinema Yazarı Müge Turan'ın moderatörlgünde düzenlenecek söyleşi 28 Şubat Perşembe saat 19.15'te İstanbul Modern'de gerçekleşecek.

Sinema yazarlarının sunumlarının da gerçekleşeceği "Yönetmenlerle Buluşma" programında, Ustaoğlu'nun filmlerinde rol alan oyuncular da gösterimlere katılacak.

Yönetmenlerle Buluşma

Türkiye sinemasında özgün yaklaşımları ve sanatsal kimliğiyle öne çıkan yönetmenlerin ve filmografilerinin ağırlandığı "Yönetmenlerle Buluşma" programında bugüne kadar Reha Erdem, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Onur Ünlü ve Ümit Ünal konul edildi.