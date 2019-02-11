Son Dakika Haberleri: Yönetmenlerle Buluşma Serisi Devam Ediyor

Yönetmenlerle Buluşma Serisi Devam Ediyor

39 dakika önce

"Yönetmenlerle Buluşma" programının altıncısında Yeşim Ustaoğlu'nu konuk ediyor. Program 14 - 28 Şubat 2019 tarihlerinde İstanbul Modern Sinema'da izlenebilir.

Yönetmenlerle Buluşma Serisi Devam Ediyor, System.String[]

İstanbul Modern Sinema'da Türkiye'nin güncel sinema kültüründe sanatsal kimliği ve özgün yaklaşımlarıyla öne çıkan yönetmenlerin konuk olduğu buluşma serisi SİYAD işbirliği ve Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla devam ediyor.

Serinin altıncı konuğu, 1990'lar Türkiyesi'nin erkek egemen sinema ikliminde karakterleri, hikâyeleri ve görsel diliyle hem yeni bir bakış açısı getiren hem de ardından gelen kadın yönetmenlere ışık tutan Yeşim Ustaoğlu olacak.

Yeşim Ustaoğlu'nun altı uzun metrajı ve dört kısa filminin gösteriminin gerçekleşeceği programda, yönetmenin 1994'te çektiği ilk uzun metrajlı filmi olan İz, Bulutları Beklerken (2004),San Sebastian Film Festivali'nde Altın İstiridye (En İyi Film) ve Gümüş İstiridye (En İyi Kadın Oyuncu – Tsilla Chelton) ile ödüllendirilen Pandora'nın Kutusu (2008), Abu Dhabi, Split Mediterranean film festivallerinde "En İyi Film", Moskova, Tokyo, Pune festivallerinden de "En İyi Kadın Oyuncu" dallarında ödüller kazanan Araf (2012) ve son filmi Tereddüt (2016) izlenebilecek.

Güneşe Yolculuk 20. yılında izleyiciyle buluşuyor

Ustaoğlu'nun 20 yıl önce çektiği ikinci filmi Güneşe Yolculuk'un restore edilmiş dijital versiyonu da ilk kez Yönetmenlerle Buluşma programında izleyiciyle buluşacak. Film yurtiçindeki ödüllerle birlikte yarıştığı Berlin Film Festivali'nden En İyi Avrupa Filmi ve Barış Ödülüyle dönmüştü. Araf filminin kamera arkasını takip eden belgesel Dumanlı Kentin Puslu Çocukları ve Sırtlarındaki Hayat (2004) belgeselinin daha önce gösterime girmemiş uzun versiyonu da programda yer alıyor.

Ustaoğlu ile söyleşi

Program kapsamında Yeşim Ustaoğlu'nun sineması ve yönetmenliği üzerine bir söyleşi de olacak. Sinema Yazarı Müge Turan'ın moderatörlgünde düzenlenecek söyleşi 28 Şubat Perşembe saat 19.15'te İstanbul Modern'de gerçekleşecek.

Sinema yazarlarının sunumlarının da gerçekleşeceği "Yönetmenlerle Buluşma" programında, Ustaoğlu'nun filmlerinde rol alan oyuncular da gösterimlere katılacak.

Yönetmenlerle Buluşma

Türkiye sinemasında özgün yaklaşımları ve sanatsal kimliğiyle öne çıkan yönetmenlerin ve filmografilerinin ağırlandığı "Yönetmenlerle Buluşma" programında bugüne kadar Reha Erdem, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Onur Ünlü ve Ümit Ünal konul edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:04 Kaynak: Bültenler

28 Şubat, Yeşim Ustaoğlu, İstanbul Modern, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Midibüs TIR'a Çarptı, Olay Yerinde Can Pazarı Yaşandı Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi

Kart Borçlularından Sonra Kredi Borçlularına da 60 Aylık Yapılandırma İmkanı Getirildi Demet Akalın, 4 Sene Önce Vahşice Öldürülen Özgecan Aslan İçin Kuran Okudu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:43:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yönetmenlerle Buluşma Serisi Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]