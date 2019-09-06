Son Dakika Haberleri: Yönetmenliğe adım attı!
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Yönetmenliğe adım attı!

53 dakika önce

Gittiği tatil bölgelerinde dronne'la çekim yapan Mr. Jade, son videosunu ınstagram sayfasında paylaştı.

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Gittiği tatil bölgelerinde dronne'la çekim yapan Mr. Jade, son videosunu ınstagram sayfasında paylaştı.


Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından da beğeni aldı.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:00 
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