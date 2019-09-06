Yönetmenliğe adım attı!
53 dakika önce
Gittiği tatil bölgelerinde dronne'la çekim yapan Mr. Jade, son videosunu ınstagram sayfasında paylaştı.
Gittiği tatil bölgelerinde dronne'la çekim yapan Mr. Jade, son videosunu ınstagram sayfasında paylaştı.
Kısa sürede büyük ilgi gören görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından da beğeni aldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:00
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