Son Dakika Haberleri: Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda 2 madalya
Son Dakika Spor Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda 2 madalya

Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda 2 madalya

6 saat önce

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için 251 sporcunun kota mücadelesi verdiği 44'üncü Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası sona erdi.

Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası'nda 2 madalya, System.String[]

Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için 251 sporcunun kota mücadelesi verdiği 44'üncü Yonex Macaristan Uluslararası Badminton Şampiyonası sona erdi.

Macaristan'ın Budapeşte kentinde 4 gün süren kota puan mücadelesinin ardından milli sporculardan Neslihan Yiğit altın, Bengisu Erçetin ve Nazlıcan İnci ise bronz madalya kazandı.

Tek bayanlar kategorisinde Neslihan Yiğit, sırasıyla Hindistan, Bulgaristan, Macaristan, Endonezya ve  Vietnamlı rakiplerini mağlup ederek şampiyonayı birinci olarak tamamladı. Şampiyon olan Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu.

Çift bayanlar kategorisinde ise Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin, yarı finalde İsveçli rakiplerine 2-1 mağlup olarak şampiyonayı üçüncü olarak tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldular.

Milli badmintoncular 1 altın ve 1 bronz madalya ile ülkemizi olimpiyat oyunlarına 1 adım daha yaklaştırdılar. Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, milli sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, "Bizlere ülkemizi ve bayrağımızı temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederim" dedi.


- Ankara
Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:53 Kaynak: DHA
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