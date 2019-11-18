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Yönlerini şaşırınca kaybolan doğa yürüyüşçüleri kurtarıldı
7 saat önce
BATMAN'da Şerko Tepesi bölgesinde yürüyüş yaptıkları sırada yönlerini şaşırınca kaybolan 11 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
BATMAN'da Şerko Tepesi bölgesinde yürüyüş yaptıkları sırada yönlerini şaşırınca kaybolan 11 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.
Batman merkeze bağlı Demirbilek köyündeki Şerko Tepesi bölgesinde dün doğa yürüyüşü yapan 11 kişi, yönlerini şaşırınca kayboldu. Gruptakilerin yardım ihbarında bulunmasıyla bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredeki köy sakinlerinin de destek verdiği kurtarma çalışmasında AFAD ve jandarma ekipleri, gruba ulaştı. 5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan 11 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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