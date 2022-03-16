Yöntemiyle polisi hayrete düşüren 'beleşçi' hırsız kamerada - Son Dakika
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Yöntemiyle polisi hayrete düşüren 'beleşçi' hırsız kamerada

16.03.2022 20:50

Yöntemiyle polisi hayrete düşüren 'beleşçi' hırsız kamerada İşletmelerde yemek yiyip, 'karşı tarafta oturuyorum, parayı alıp geleceğim', taksiyle de gitmek istediği yere gidip, 'parayı evden alıp geleyim' dedikten sonra ortalıktan kayboldu Esnafı çileden çıkartan hırsız yaklaşık 12 kişiyi...

Yöntemiyle polisi hayrete düşüren 'beleşçi' hırsız kamerada

İşletmelerde yemek yiyip, 'karşı tarafta oturuyorum, parayı alıp geleceğim', taksiyle de gitmek istediği yere gidip, 'parayı evden alıp geleyim' dedikten sonra ortalıktan kayboldu

Esnafı çileden çıkartan hırsız yaklaşık 12 kişiyi aynı yöntemle 10 bin lira dolandıran şüpheli, sivil polis ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalandı

ANTALYA - Antalya'da yiyip, içip taksiyle gezdikten sonra para bozdurmak bahanesiyle ortadan kaybolan ve aralarında taksici, esnaf ve vatandaşların bulunduğu 12 kişiyi yaklaşık 10 bin lira dolandıran şüpheli, polis ekiplerinin operasyonu sonuç kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin bazı işletmedeki görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Dolandırıcılık olayları, Muratpaşa ilçesine bağlı birçok mahallede farklı tarihlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gittiği işletmelerde yemeğini yedikten sonra 'karşı tarafta oturuyorum, parayı bozdurup geleyim', taksiyle de gitmek istediği yere ulaşıp, 'parayı evden alıp geliyorum' diyerek ortadan kaybolan, girdiği apartmanlarda da 'alt komşunuzum, taksiye bozuk para vereceğim. Parayı hemen getireceğim' diyerek para alan ve bu yöntemlerle 12 kişiyi dolandıran şüpheli, esnafı ve vatandaşları çileden çıkardı. Şikayetler üzerine Muratpaşa Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliğine bağlı ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. Güvenlik kamera incelemeleri sonucu eşkali belirlenen şüphelinin Ozan A. olduğu tespit edildi. Ozan A.'nın izini süren ekipler, bir işletmede otururken kıskıvrak yakaladı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan Ozan A., polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçlamaları kabul ettiği öğrenilen şüphelinin, 12 olayın haricinde aynı yöntemle 30'a yakın kişiyi dolandırdığı da değerlendiriliyor.

Öte yandan şüphelinin bazı işletmelere girip para aldıktan sonra ortadan kaybolma anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Yöntemiyle polisi hayrete düşüren 'beleşçi' hırsız kamerada
Yöntemiyle polisi hayrete düşüren 'beleşçi' hırsız kamerada
Yöntemiyle polisi hayrete düşüren 'beleşçi' hırsız kamerada

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Antalya'da para bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı Antalya'da para bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinde dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti Günısıyı tamir ederken merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Muratpaşa, Antalya, Esnaf, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yöntemiyle polisi hayrete düşüren 'beleşçi' hırsız kamerada - Son Dakika


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