Yönter, lösemili çocuğu ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Beykoz'da lösemi hastası 11 yaşındaki Neslişah Demirkır'ı ziyaret etti.

Demirkır, Beykoz Hekimbaşı Mahallesindeki evine gittiği lösemi hastası Neslişah Demirkır ile nasıl tanıştıklarını anlattı.

Yönter, "Neslişah ile geçen ramazan ayında tanıştık. Neslişah bizi eve davet etti. Sonrasında aramızda bir köprü oluştu, diyaloglarımız hep devam etti. İlk gördüğüm andan daha iyi görünüyor, çok daha sağlıklı gözüküyor. Ailesi de destek veriyor, biz de her türlü arkasındayız." dedi.

Ümraniye'de mahalleliyle bir araya geldi

Neslişah'ın evinden ayrılan Yönter, daha sonra Ümraniye Adem Yavuz Mahallesinde vatandaşla bir araya geldi. Bir evin bahçesinde toplanan vatandaşlar gözleme açıp misafirlere ikram etti. Yönter ve mahalle sakinleri çay içerek sohbet etti.

Ziyaretlere, MHP Milletvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakıroğlu ve mahalle sakinleri katıldı.