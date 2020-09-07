'Yor verme' tartışması silahlı kavgaya dönüştü - Son Dakika

Polis, kavgaya karışan kişileri bulmak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı. - BURSA

Kavga anı ise anbean cep telefonu ile kaydedildi.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri polis ekiplerine durumu bildirdi. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavganın ardından taraflar, araçlarına binerek, olay yerinden uzaklaştı.

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle ara sokaktan caddeye çıkan sürücü ile sokağa dönüş yapan başka otomobilin sürücüsü arasında, tartışma çıktı.

Bursa'da, iki grup arasında 'yol verme' tartışması, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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